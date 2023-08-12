«Зеленый город — это прямой запрос населения»: что посмотреть на «Екатеринбург – 300»

Более десятка компаний представили на Площади 1905 г. свою продукцию, инсталляции, а также зеленые и релакс-зоны. Единственным застройщиком на фестивале стал «Атлас-Девелопмент».

Традиционный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» в этом году посвящен юбилею уральской столицы — он даже изменил название на «Екатеринбург – 300». В пятницу площадка открылась для посещения, познакомиться с экспозицией жители и гости города смогут до 20 августа. На фестивале ожидают около 250 тыс. гостей.

О концепции

Как рассказала директор фестиваля «Екатеринбург – 300» Юлия Сорокина, сад разделили на тематические зоны, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее города:

Мы постарались показать, какие исторические вехи прошел Екатеринбург, чтобы стать лучшим городом в России и мире. Два раза в день будут проходить экскурсии. Будут мастер-классы и лекции, а каждый вечер — музыкальная программа.

Посетители, которые начнут осмотр сада со стороны ул. 8 Марта, окажутся в зоне «Город-завод» — здесь воссоздали плотину городского пруда, поставили вагонетку и паровоз Черепановых. Дальше гости смогут погрузиться в атмосферу первых местных металлургических заводов, камнерезных мастерских, золотой лихорадки.

Следующая зона связана с советским периодом. В центре площади, отведенной под фестиваль, установили настоящий фонтан. Как пояснили организаторы, это отсылка к утраченному фонтану «Мальчик с рыбой», который в 1930-е гг. был установлен на Вознесенской горке. В центре группы тогда находилась фигура мальчика-рыбака, а по краям, как и в современной аллегории — восемь огромных лягушек.

Рядом с фонтаном для детей организовали большую песочницу, а по ее периметру поставили скамейки с медвежатами. За ней — голубые ели, которые стали стремительно набирать популярность в советское время.

Дальше — зона настоящего и будущего. Здесь разместилась сцена со скамейками, места для отдыха. Рядом — экспозиция организаторов фестиваля компании URBAN GREEN, где они представили свои самые яркие проекты по озеленению территорий, пункт раздельного сбора отходов «Умной переработки» и другие стенды партнеров.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил организаторов и партнеров фестиваля и отметил, что специалисты по озеленению и ландшафтные дизайнеры ярко показали, благодаря чему Екатеринбург вырос, и каким бы они хотели видеть город будущего:

Зеленый город — это ярко выраженный запрос населения. Два года назад, когда мы впервые провели фестиваль на Площади 1905 г., переживали — как жители оценят зеленый оазис на месте парковки? Время показало, что мы попали в точку. Даже после того, как растения разъезжаются по паркам, скверам и жилым комплексам, горожане с сожалением говорят, как здорово было в центре города в дни проведения фестиваля.

О партнерах

Единственным застройщиком, который организовал свою зону на выставке, стал «Атлас Девелопмент». Компания установила живописную зону для отдыха, где посетители мероприятия могут отдохнуть, полюбоваться растениями, а также посмотреть концертную программу и принять участие в мастер-классах.

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» ежегодно проходит в сердце города и является, пожалуй, самым красивым и цветущим событием летнего сезона. Команда фестиваля — организатор и партнеры — превращают главную площадь города в зеленый и комфортный оазис для жителей и гостей. Это очень созвучно и с ценностями «Атлас Девелопмент». Эксперты нашей компании разработали концептуально новый подход в проектировании и строительстве — «Жилая экосистема». Одна из важных составляющих жилых экосистем — это грамотное озеленение и формирование условий для здорового образа жизни резидентов, — рассказали в «Атлас Девелопмент».

Как уже писал DK.RU, «Атлас Девелопмент» уделяет особое внимание созданию дворовых пространств. Так, например, выход в закрытый двор жилой экосистемы «Парк Столиц» может заменить жителям выезд в парк или на базу отдыха. Для них обустраивают не только workout площадки, беговые дорожки, где можно заниматься спортом, современные детские площадки, но и дизайнерскую лаундж-зону в окружении зелени. Своеобразной доминантой дворового пространства площадью 2 га станет собственный водоем с ручьем.

В материале использованы фотографии «Атлас Девелопмент» и пресс-службы администрации Екатеринбурга.

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