Путешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение истории

Скульптура льва с золотой гривой и гениталиями наделала в Екатеринбурге много шума за два дня своего пребывания. С таким же жаром обсуждают медиаэкран на Вайнера от «Сима-ленд». Останется ли он?

Лев появился на улице Вайнера внезапно в ночь с 4 на 5 октября, а 7 октября утром его уже не было на прежнем месте. Журналисты URA.RU отследили траекторию его путешествия. Сначала его заметили в элитном поселке Карасьозерский-1, а после — 8 октября — в сысертском поселке Патруши в пригороде Екатеринбурга.

Лев был одним из подарков городу от компании «Сима-ленд» бизнесмена Андрея Симановского. Как и медиаэкран, который полноценно был продемонстрирован в День рождения Екатеринбурга. Сейчас на сайте компании проводится голосование — оставить медиаэкран на месте или тоже демонтировать.

Да, мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга. Лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался. Ведь благодаря медиаэкрану улица Вайнера преобразилась: стала одной из самых красивых улиц страны и точкой притяжения для екатеринбуржцев и гостей города! — говорится в сообщении в ТГ-канале компании «Сима-ленд».

Причину этого заявления попытался истолковать ТГ-канал «Бажовский сказ», ссылаясь на инсайдерские источники в компании:

«По одной версии, Симановский просто обиделся. По другой — это одна большая и очень удачная пиар-акция компании. Медиаэкран — тоже ее часть, потому что «подарок к 300-летию» на самом деле хотели перепродать другому городу, чтобы зарабатывать на показе рекламы».

Златогривый лев вписал себя в историю города всего за пару дней пребывания на пешеходной улице в центре уральской столицы и, очевидно, внес свой вклад в формирование гражданской позиции екатеринбуржцев, вызвав широкий общественный резонанс.

Напомним, пятиметровый лев с «золотыми» гривой и гениталиями понравился не всем горожанам. 6 октября на сайте Change.org появилась петиция с требованием убрать льва.

Вопрос с экраном остается открытым, хотя месяц назад мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что экран останется с городом навсегда. Тогда сообщалось, что вся конструкция на участке пешеходной улицы от ул. Ленина до ул. Малышева, установленная компанией «Сима-Ленд» к 300-летию Екатеринбурга, перейдет на баланс Горсвета.

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