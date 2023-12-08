В Свердловской области построили финансовую пирамиду

С января по сентябрь 2023 г. ЦБ РФ выявил в регионе 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них черные кредиторы. Еще регулятор обнаружил финансовую пирамиду.

Финансовая пирамида «P2P Arbitration» действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн.

Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов, — говорит заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

Всего с января по сентябрь 2023 г. ЦБ РФ выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (они внесены в предупредительный список на сайте Банка России). 80% этих компаний — черные кредиторы.

В ЦБ РФ отмечают, что большинство черных кредиторов действуют в интернете. Они публикуют общую информацию и форму обратной связи на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram или на сайтах. Деньги передают клиентам переводом на карту от неизвестного человека или наличными при встрече. Черные кредиторы могут также маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации.

Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо проверять, есть ли у организации, которая предлагает заем или вложение средств, разрешение Банка России на ведение деятельности (это можно сделать на ЦБ или в мобильном приложении). Кроме того, стоит проверить организацию в предупредительном списке Банка России.

Сейчас в этом списке почти 12 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, около 80 из них — из Свердловской области.

Ранее заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов рассказал в эксклюзивном интервью DK.RU, что будет с ключевой ставкой и какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г.