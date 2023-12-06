Что будет с ключевой ставкой и какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г./ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России в интервью DK.RU рассказал о кредитовании бизнеса, перегреве на рынке ипотеки и целях регулятора на 2024 г.

В 2023 г. Банк России взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики, регулятор неоднократно отмечал, что видит риски для перегрева экономики. На начало декабря 2023 г. ключевая ставка ЦБ составляет 15%, с лета 2023 г. она выросла в два раза. Как сообщал DK.RU, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее не исключила, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику из-за роста инфляции. По прогнозам ЦБ, по итогам 2023 г. инфляция в России составит 7,5%.

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов в эксклюзивном интервью DK.RU рассказал, что подтолкнуло ЦБ поднять ключевую ставку до 15% и какие риски для экономики видит регулятор в 2024 г.

Что заставило регулятора пойти на повышение ключевой ставки с 7,5% в июле до 15% в октябре?

— До середины 2023 г. цены на услуги и товары в стране росли умеренно. В пересчете на год их рост был примерно 4%, что соответствует нашей цели по инфляции. Но начиная с июня-июля мы увидели, что цены стали расти существенно быстрее.

Растущий спрос все сильнее обгоняет предложение. В этих условиях предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки. Именно поэтому ЦБ должен был принимать решения о повышении ключевой ставки: они принимались и на плановых заседаниях совета директоров, и на внеплановом.

Главная причина повышения ключевой ставки вполне объяснима — на данный момент спрос в нашей экономике растет значительно быстрее, чем может расти предложение. В ряде отраслей зафиксирован предел загрузки производственных мощностей. Кроме того, компании сталкиваются со сложной ситуацией на рынке труда — рабочих рук не хватает.

Дефицит кадров характерен не просто для отдельных секторов производства, но для российской экономики в целом. Причем ситуация с дефицитом кадров усугубляется. Что в таком положении вынуждены делать работодатели? Конкурировать за людей, в первую очередь за счет роста зарплат. Растут зарплаты, растет спрос, а, как я уже говорил, предложение не поспевает за этим ростом.

Вторая причина, которая подталкивала нас к повышению ключевой ставки, — рост кредитования, как корпоративного, так и населения. Здесь следует отметить, что ЦБ не против роста кредитования, но против того, чтобы несбалансированные повышенные темпы кредитования разгоняли рост цен.

Наконец, еще один фактор роста ключевой ставки — увеличение инфляционных ожиданий населения. Мы видим, что со стороны граждан выросла оценка как той инфляции, которую они наблюдают сейчас, так и той инфляции, которую они ожидают в будущем. Это серьезный проинфляционный фактор.

Растут и ценовые ожидания предприятий, мы видим это из опросов 15 тыс. российских предприятий, которых мы регулярно опрашиваем с 1998 г.

Кроме того, мы учитывали новые данные правительства касательно усиления бюджетного импульса.

Все эти факторы мы принимали во внимание при повышении ключевой ставки.

Резкое ослабление рубля являлось сигналом для поднятия ключевой ставки?

— У Центрального банка нет целей ни по уровню курса рубля, ни по темпам и векторам его движения. То ослабление рубля, которое у нас произошло в середине лета, мы рассматриваем как отражение усиления спроса.

Ведь что происходило? В экономике рос спрос на товары как отечественного производства, так и импортного. Импортные товары покупают на иностранную валюту, значит, рос спрос и на валюту, а ее предложение не увеличилось. Это вело к ослаблению рубля.

Важно понимать, что основная задача ЦБ — ценовая стабильность в стране: регулятор обращает внимание в первую очередь не на то, сколько долларов можно купить на одну единицу нашей валюты, а сколько товаров и услуг мы можем купить на рубль.

Регулятор в этом году прибегал к внеплановому заседанию и поднятию ключевой ставки, почему? Потребовались незамедлительные действия?

— В этом году нас было одно сверхплановое заседание, которое прошло в августе, остальные заседания были плановыми. В августе нам пришлось пойти на внеплановое повышение ключевой ставки, поскольку мы увидели существенные риски для ценовой стабильности.

При этом мы уже жили при высокой ключевой ставке в 2022 г. Но важно отметить, что причина ее повышения в прошлом году кардинально отличалась от причин 2023 г.

В 2022-м на внеплановом заседании мы подняли ставку до 20%, а потом относительно быстро на нескольких внеплановых заседаниях ее снижали. Тогда наше решение было связано с существенными рисками для финансовой стабильности — люди энергично забирали наличные из банков, у них возникли понятные опасения. После повышения ставки клиенты вернули деньги в банки под выгодные проценты. Когда ситуация нормализовалась и мы поняли, что риски для финансовой стабильности минимальны, мы пошли на поэтапное снижение ставки. С сентября 2022 г. и до июля 2023 г. ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 7,5%.

В 2023 г. причины повышения ключевой ставки совсем иные. Рисков для финансовой стабильности мы не видим — это важное отличие. Мы видим высокие риски для ценовой стабильности, потому что темпы роста цен с середины лета были очень высокими.

По нашему прогнозу, на этот раз мы будем вынуждены держать повышенную ставку более продолжительное время, чем это было в 2022 г. Главная цель — достичь цели по инфляции в 2024 г. в 4%. В конце этого года инфляция, по обновленному прогнозу, будет находиться на уровне 7-7,5%.

Дальнейший рост ключевой ставки не исключен?

— По нашему обновленному прогнозу, средняя за ноябрь-декабрь этого года ключевая ставка составит 15,0–15,2%. В этом году у нас осталось одно плановое заседание совета директоров, и нехитрые математические вычисления позволяют прикинуть, что, в зависимости от статистических данных и наших оценок, мы либо оставим ставку на уровне 15%, либо будем немного повышать. О возможном снижении говорить преждевременно.

Что касается 2024 г., то в рамках среднесрочного прогноза среднегодовой уровень ключевой ставки в будущем году составит 12,5-14%. То есть с высокой вероятностью в 2024 г. ключевая ставка может уменьшиться, если мы увидим устойчивое снижение инфляции, а также инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Напомню еще раз, что наша цель по инфляции в 2024 г. — 4%.

Насколько эффективно повышение ключевой ставки? Как быстро с помощью этого инструмента ЦБ достигает нужного результата?

— Это происходит не мгновенно. Согласно нашим расчетам, окончательный эффект от изменения ключевой ставки наступает спустя 4-6 кварталов, это довольно существенный период.

Эффект от тех решений, которые мы принимали в середине 2023 г., постепенно нарастает и на горизонте 4-6 кварталов проявится и в спросе, и в ценах: спрос будет более сбалансированным.

А сейчас мы отчасти еще продолжаем испытывать эффект от более низкой ключевой ставки в 7,5%, которую мы держали в течение 10 месяцев, до июля 2023 г. Мы видим, что за этот год существенно выросли объемы кредитования как юридических лиц, так и населения: население и предприятия активно брали кредиты.

Но необязательно ждать 4-6 кварталов, чтобы увидеть влияние ставки. Мы уже сейчас видим, что в банках повысились ставки по депозитам, и интерес граждан к ним вырос. Люди начали перекладывать деньги с текущих счетов на срочные вклады и возвращать в банки ранее снятые наличные.

Повышение ключевой ставки одновременно приводит и к увеличению ставок по кредитам, что должно охладить кредитование и сделать его рост более сбалансированным. Мы уже видим замедление роста необеспеченного потребительского кредитования. Количество заявок на ипотеку, по оперативной информации от банков, тоже снизилось.

Ипотечное кредитование — отдельная большая тема. Но если коротко, как регулятор относится к тому объему ипотечного кредитования, который рынок демонстрирует на протяжении последних лет?

— Основной объем ипотеки сейчас предоставляется по льготным программам. Центральный банк всегда говорил, что на небольшом временном отрезке льготные программы, и с точки зрения кредитования предприятий, и с точки зрения кредитования населения, очень эффективны и могут приносить пользу.

Но в ситуации со льготной ипотекой мы видим, что за три года в условиях существенного роста ипотечного кредитования цены на жилье выросли на 90%. Цены на недвижимость росли существенно быстрее, чем доходы населения и инфляция. То есть мы делаем вывод, что льготное ипотечное кредитование не повысило доступность жилья, как изначально задумывалось. Мы получили прямо противоположный результат. Мы считаем, что этот дисбаланс должен быть поправлен.

Как ЦБ оценивает доступность кредитования для бизнеса? Спрос на кредиты со стороны бизнеса сократился?

— В этом году темпы роста корпоративного кредитования были рекордными за несколько лет. Сейчас мы видим некоторое снижение, но темп роста все равно высокий.

Да, ценовые условия для предприятий ужесточились, но бизнес продолжает активно брать кредиты, предприятия пользуются этим инструментом. Так что говорить о том, что ставки по кредитам для бизнеса выросли до какого-то заградительного уровня, неправильно.

Кредитование работает, но оно должно стать стало более сбалансированным относительно возможностей российской экономики.

Какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г.?

— Во-первых, одним из самых серьезных ограничений для нас является ситуация на рынке труда. Бизнес широкого круга отраслей испытывает дефицит кадров. Во-вторых, несбалансированный рост кредитования является серьезным проинфляционным фактором.

Еще один фактор — инфляционные ожидания населения и бизнеса. Сейчас они находятся на повышенном уровне. Если мы увидим, что этот уровень будет сохраняться или расти, — это станет для нас серьезным ограничением для снижения ключевой ставки в будущем.

Ну и, конечно, довольно существенный проинфляционный фактор — рост бюджетного импульса.

Конечно, на ситуацию с ценами на российском рынке могут повлиять общемировые события. Так или иначе это происходит через курс. Например, при ослаблении темпов роста мировой экономики будет снижаться спрос на многие товары российского экспорта. В этом случае будет падение экспортной выручки в России и соответствующее влияние на курс рубля.

Что касается дезинфляционных рисков, то они тоже есть, хотя их меньше. Например, в этом году был очередной хороший урожай. Существенная часть продовольствия и тех компонентов, которые входят в расчет индекса потребительских цен, отечественные. Так что это серьезный дезинфляционный фактор.

К падению инфляции может привести и более быстрое снижение потребительского спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Насколько действия ЦБ согласованы с действиями правительства?

— Центральный банк принимает решения независимо. Но мы находимся в постоянном диалоге, обмениваемся той информацией, которой каждый из нас располагает.

Представители правительства принимают участие в заседаниях совета директоров Банка России по ключевой ставке, рассказывают о своем видении развития ситуации в российской экономике. Они не голосуют, естественно, но присутствуют.

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