«Период высокой ключевой ставки надо переждать». Что будет с рынком лизинга в 2024 г.

Лизинг одним из первых реагирует и на отрицательные, и на положительные перемены. Рост ключевой ставки уже спровоцировал снижение спроса, эксперты осторожно оценивают перспективы следующего года.

В интервью DK.RU Рустем Мухамедов, генеральный директор «РЕГИОН Лизинг», рассказал, какие сегменты являются драйверами рынка лизинга в России, с какими трудностями сталкиваются клиенты компании и что ждет отрасль в будущем году.

Какие сегменты лизинга показали рост в вашем бизнесе в 2023 г.?

­— Спрос на лизинг в первом полугодии 2023 г. был высоким, в целом за 10 месяцев у нас зафиксирован рост на уровне 55-60% по объему нового бизнеса к аналогичному периоду 2022 г. Наибольший прирост показали сегменты грузового транспорта, строительной техники, производственного оборудования для легкой промышленности и других индустрий.

Новый год, новые вызовы

За два года лизинговое сообщество научилось работать в новой реальности и прагматично подходит к оценке перспектив ближайшего будущего.

Что ожидает рынок лизинга в 2024 г., какие факторы будут оказывать на него наибольшее давление?

­— Продолжится влияние вызовов 2022-2023 гг.: геополитической ситуации и связанной с ней макроэкономики. Санкции оказывают давление на целевые для лизинга рынки, а также на сам рынок лизинга, меняются логистика, бизнес-процессы, риск-политика. Но за два года лизинговое сообщество научилось работать с этими вызовами.

Волатильность валютных курсов и инфляция ведут к росту цен на имущество. Сейчас это дает всплеск объема нового бизнеса, но с точки зрения долгосрочной перспективы это тревожный симптом.

Очень значимый вызов — рост ключевой ставки. Она влияет на потребительский рынок в целом, на динамику инвестиций наших клиентов, на финансовую эффективность самих лизинговых компаний. Уже в 2023 г. мы почувствовали замедление инвестактивности.

Как только произойдет снижение ключевой ставки, компании вернутся к планам развития, к росту, мы увидим увеличение заявок на лизинг, скажутся и накопленный отложенный спрос,.

И все же, какие сегменты будут драйверами рынка лизинга в 2024 г. и для каких категорий клиентов?

— Хороший потенциал за счет отложенного спроса мы видим в сегментах легкового и грузового автотранспорта, спецтехники и оборудования. В случае смягчения денежно-кредитной политики, роста импорта и отечественного производства у них есть все шансы показать хорошую динамику и в 2024 г.

E-commerce по-прежнему остается драйвером развития рынка логистики, и в 2024 г. востребованность перевозок будет только расти. Рост электронной коммерции и ритейла ожидается более 10% ежегодно до 2030 г., торговые сети будут уходить глубже в регионы.

Выстраивание новых логистических цепочек неизбежно ведет к увеличению объемов международной торговли, как следствие — повышению спроса на услуги на рынке грузоперевозок. 2023 г., по прогнозам экспертов, может стать рекордным с точки зрения продаж грузового транспорта, в следующем году показатели при определенных условиях могут оказаться соразмерными.

Основной бизнес-партнер — Поднебесная

Эксперты отмечают правильный предпринимательский подход компаний из Китая, их готовность учитывать запросы российских клиентов, менять и дорабатывать свою продукцию.

Основным поставщиком (легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, строительная техника, спецтехника) в 2024 г. останется Китай?

— Китайские предприниматели выходят на российский рынок, наращивая свою долю в нишах легкового автотранспорта, строительной и спецтехники. При этом, говоря про сегмент тягачей или самосвалов, не стоит забывать про российскую технику: КАМАЗ выступает достаточно серьезным поставщиком техники, да и белорусские производители тоже.

При этом у многих потребителей нет понимания, как поведет себя китайская техника.

— Мы получаем отзывы от клиентов по китайской технике, которую они сейчас эксплуатируют. Говорят следующее: если температурный режим и условия эксплуатации обычные или приближены к стандартным, то техника из Китая показывает себя хорошо. Если же говорить про работу в сложных условиях, к примеру, 50-градусного мороза, то вопросы возникают: китайская техника не всегда может удовлетворить требования заказчиков. В сложных условиях эксплуатации европейская и японская техника, закупленная до февраля 2022 г., даже б/у, для многих клиентов предпочтительнее.

Позиции Китая еще больше усилятся, когда закончатся запчасти и ремонт европейских и японских машин станет невозможен?

— Почти 70% грузового парка в стране старше 10 лет, но в связи с неопределенностью и наблюдаемым дефицитом техники многие компании откладывают обновление парка. Так или иначе, но запчасти для техники доставляются. Если стоимость запчастей будет запредельно высокой, то компании будут постепенно отказываться от этой техники в пользу китайских и российских производителей. Клиенты предпочитают покупать новую технику у дилеров, с гарантией, и которую можно в России обслужить.

В каком сегменте можно ожидать рост присутствия российских производителей?

— Отечественные производители наращивают объемы, чтобы справиться с существующими потребностями рынка. В ряде отраслей мы видим стратегическую заинтересованность государства в их активном развитии, это нефте- и газодобыча, добыча полезных ископаемых, авиа- и ЖД-транспорт, IT-сфера.

В этих отраслях активно реализуются проекты импортозамещения, в том числе и с помощью лизинга. Например, доля российского оборудования для нефтегазового сектора в 2014 г. составляла 43%, до конца декабря 2023 г. ожидается рост до 65%. В стране удалось наладить локальное производство 140 видов продукции, которую ранее закупали за рубежом.

Каковы перспективы лизинга строительной техники в 2024 г.?

— На строительную технику в 2023 г. спрос вырос на десятки процентов, но ужесточение денежно-кредитной политики и сохранение высокой ключевой ставки в 2024 г. станет сдерживающим фактором. Вероятно, замедлятся темпы жилищного строительства. О сокращении числа крупных инфраструктурных строек речи пока не идет, надеемся, что они поддержат отрасль.

Какие факторы будут влиять на принятие решения клиентами о выборе лизинговой компании?

— Розничные покупатели чувствительны к сервису, скорости, наличию имущества, сильному бренду, рекламным усилиям. Корпоративным клиентам важны ставка, бренд, скорость, возможность реализации капиталоемких проектов, здесь необходимы персональный подход, индивидуальные решения.

При этом в борьбе за клиента игроки рынка используют разнообразные стратегии: предложение новых привлекательных лизинговых продуктов, минимальные авансы и ставки, увеличенные сроки лизинга, разработка разнообразных сервисов, покупка конкурентов и т.п.

Прогнозируется ли рост числа дефолтов (при неисполнении договоров со стороны клиентов)?

— Мы не ждем их существенного роста в 2024 г. С одной стороны, формирующие основную массу лизингового имущества авто- и ж/д транспорт, спецтехника, некоторые виды оборудования находятся в дефиците, цены на них растут и найти нового клиента для сколько-нибудь ликвидного лизингового имущества не составляет особого труда.

С другой стороны, компании малого и среднего бизнеса держатся до последнего за свое оборудование как за единственный источник дохода и стараются платить, даже если по каким-то причинам им это сложно. Предприниматели приезжают на переговоры, просят условия по реструктуризации. Мы стараемся всегда идти навстречу клиенту, верим в него, стараемся поддержать, помочь. Это часть нашей философии.

Я на рынке с 2003 г., многие клиенты работают со мной с того времени, мы вместе проходили кризисы 2008-го, 2014-го, 2020-го. Мы работаем вдолгую, нам неинтересно заключить одну сделку и забыть про клиента. Наша цель — познакомиться с ним, погрузиться в его бизнес и помогать развиваться на протяжении многих лет совместной успешной работы.

Лизинговая индустрия, как правило, первой встречает все кризисы и ощущает их на себе очень быстро. Мы готовы к конструктивному диалогу и продолжению отношений. Сейчас есть ощущение, что экономика развивается. Да, пусть не так быстро, как хотелось бы многим, но все равно позитивные тренды есть. Мы видим, как наши клиенты закупают новое оборудование, инвестируют в основные средства и развивают свои компании, показывают хорошую финансовую отчетность. У них нет стратегии замораживать или останавливать бизнес, соответственно, нет и ощущения, что на рынке происходят какие-то глубокие кризисные явления.

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