Износ техники растет, стройки продолжаются: что будет с рынком лизинга в 2023 г.

Эксперты DK.RU рассказали, в каких сегментах услуги лизинговых компаний сейчас наиболее востребованы, и остаются ли возможности для работы с европейским оборудованием.

Рынок лизинговых услуг адаптировался к вызовам непростого 2022 г. и даже пошел в рост. Об этом тренде говорят представители отрасли. Влияние оказывают разные факторы. С одной стороны, растет инвестиционная активность клиентов. С другой, сохраняется высокий износ основных средств — в среднем по экономике Росстат оценивает его в 41%. Что драйвит рынок, как он будет дальше развиваться и как поменялись запросы клиентов лизинговых компаний за последние полгода, рассказали эксперты DK.RU.

Лизингодатели сохраняют умеренный оптимизм

Восстанавливающий рост рынка лизинговых услуг наметился еще во втором полугодии прошлого года. Как отметила директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге Лариса Гартвич, в начале текущего года эксперты заявляли о возможности роста рынка лизинга по итогу 2023 г. в пределах 10%:

По итогам первого полугодия этот прогноз все еще остается актуальным, при этом многие игроки могут показать результат и лучше. Так, в планах «Балтийского лизинга» вырасти больше рынка.

Ее коллега, генеральный директор «РЕГИОН Лизинг» Рустем Мухамедов также отметил, что удовлетворен результатами работы компании в 2022 г. Год закончили с прибылью, а в первом полугодии 2023 г. продемонстрировали существенный рост по новому бизнесу. И это несмотря на существующие проблемы — высокую стоимость фондирования, нестабильный курс иностранных валют, необходимость оптимизации новых логистических цепочек.

Многие клиенты лизинговых компаний сейчас наращивают инвестиционную активность, запускают новые проекты. А потому заинтересованы в льготных условиях. Все чаще они запрашивают возможность минимального аванса и более долгосрочного договора лизинга. Как правило, лизингодатели идут навстречу.

Для клиентов из ряда отраслей по-прежнему доступны государственные субсидии, которые позволяют снизить долговую нагрузку. Ими, в частности, можно воспользоваться для того, чтобы взять в лизинг оборудование для легкой промышленности, легковые и грузовые автомобили, технику белорусского производства.

Еще один тренд, о котором говорят участники рынка — все чаще клиенты стали концентрироваться на крупных игроках при государственных банках. В прошлом году эта тенденция усилилась.

В фаворитах — спецтехника и оборудование

С начала текущего года лизинговые компании фиксируют восстановление спроса на автотранспорт, преимущественно грузовой. Так, например, «Балтийский лизинг» в первом полугодии текущего года (по сравнению со всем 2022 г.) уже получил более 70% от всего объема нового бизнеса компании.

На фоне тренда на импортозамещение ожидаемо сохраняется высокий интерес к промышленному оборудованию.

Это сложная, но перспективная ниша. Она пострадала от санкций, так как существенная доля оборудования на российских предприятиях была импортного производства. Быстро заменить его как, например, автотранспорт, технически сложно, поэтому переход на оборудование новых производителей осуществляется поэтапно. Сложившаяся ситуация создает хорошие возможности для импортозамещения: курс государства на развитие отечественной производственной базы позволяет с оптимизмом оценивать потенциал роста этого сегмента на горизонте 3-5 лет, — пояснил Рустем Мухамедов.

Продолжается рост сегмента строительной спецтехники. Это связано с большим количеством реализуемых инфраструктурных проектов. Только по оценкам федерального Минтранса, в 2022-2024 гг. для выполнения работ потребуется около 30 тыс. единиц.

Как отметила Лариса Гартвич, традиционно востребованы погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, катки, но при сохранении спроса меняется его структура — сейчас преимущественно приобретается китайская спецтехника:

Строительная спецтехника и оборудование — это один из немногих сегментов, который не потерял в объеме нового бизнеса в 2022 г. В целом по отрасли рост составлял 5%, а например, в «Балтийском лизинге» объем нового бизнеса по строительной и дорожной спецтехнике вырос на 30% к результату 2021 г. В 2023 г этот рост продолжается.

Кроме этого, «РЕГИОН Лизинг» фиксирует высокий спрос на специализированный подвижной состав — очередь на их производство расписана до конца следующего года.

В целом на рынке сохраняется высокая потребность в инструментах лизинга, считает Рустем Мухамедов. Одна из основных причин — высокий износ основных средств компаний. Сильнее всего он проявляется в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, телекоммуникации и транспорт.

Импорт — возможен. Но есть нюансы

По словам Ларисы Гартвич, сейчас оборудование ушедших с российского рынка брендов доступно в двух случаях:

В первую очередь это сегмент бывшего в употреблении имущества. Во-вторых, технология параллельного импорта. Однако в таких случаях мы не можем получить тех гарантий, что были раньше. Поэтому, безусловно, в нашем портфеле сохраняется имущество разных стран, в том числе и европейских. Но тренд в новых сделках — на Китай.

Рустем Мухамедов подтверждает: доля китайской техники существенно выросла. Сейчас бренды из Поднебесной превалируют в сегменте грузового автотранспорта и спецтехники. Продолжается выход на рынок новых китайских брендов в сегменте легкового автотранспорта.

Азиатские транспортные бренды уже несколько лет присутствуют в России, у многих есть сеть дилерских центров, стоки. В случае с оборудованием переключение на азиатских поставщиков происходит сложнее. Необходимо решать вопросы прямых поставок из-за границы, таможенного оформления, санкционных ограничений. В основном вопросы возникают в сфере логистики, так как прежние транспортные коридоры либо перегружены и работают очень медленно, либо закрыты. Новые маршруты лежат через несколько стран, у каждой из которых свои требования. Все это сказывается на сроках и стоимости поставки, — объяснил гендиректор «РЕГИОН Лизинг».

Ставка на оперативность

Говоря о перспективах развития во втором полугодии текущего года, «Балтийский лизинг» рассчитывает укрепить позиции в перспективных сегментах и нарастить объем нового бизнеса. Кроме этого, компания планирует вывести новые продукты, ориентированные на запросы клиентов:

Сейчас мы делаем акцент на коробочных экспресс-решениях, которые позволяют оформлять сделки в ускоренном режиме и с минимальным пакетом документов. Например, ранее, поддерживая тренд на развитие электротранспорта, мы запустили программу экспресс-лизинга оборудования для электрозаправочных станций, — рассказала Лариса Гартвич.

Еще одно важное направление работы компании — развитие собственной экосистемы: существующие сервисы будут становиться более технологичными и удобными для клиентов, а также будут появляться новые. Так, к уже существующим сервисам доставки имущества до необходимой локации, «Карт помощи на дорогах», шиномонтажа и расширенного страхования добавилась возможность подключения спутниково-противоугонных и мониторинговых систем. Также «Балтийский лизинг» расширил возможности своей «Топливной программы».

В фокусе внимания «РЕГИОН Лизинга» во втором полугодии останется работа с поставщиками в части оперативных поставок импортного имущества и выстраивания оптимальной логистики для минимизации сроков поставки.

К примеру, многие сделки со строительной и спецтехникой реализуются под какой-то проект с жесткими требованиями по структуре, срокам проекта и доставке партий техники на разные объекты клиента. По этим параметрам мы зачастую можем предложить условия лучше многих других предложений на рынке. Наша главная сильная сторона — возможность быстро реализовывать крупные и сложные проекты в любой точке страны. У нас очень сильные команды аналитиков и менеджеров проектов, которые оперативно изучают и структурируют проекты практически любой сложности и объема, — подчеркнул Рустем Мухамедов.

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