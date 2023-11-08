Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.11
92,41
98,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ЦБ планирует сохранять высокую ключевую ставку до весны-лета 2024 г.

ЦБ планирует сохранять высокую ключевую ставку до весны-лета 2024 г.
Иллюстрация: РИА Новости

Банк России отмечает, что частное потребление станет главным двигателем роста экономики страны по итогам 2023 г., однако регулятор готов притормозить его, чтобы стабилизировать курс рубля.

#НОВОСТИ

Регулятор полагает, что сохранение высокой ключевой ставки в течение одного-двух кварталов должно стабилизировать курс рубля на новом уровне к лету 2024 г., пишет «Коммерсант».  

В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банк России отмечает, что потребление в середине 2023 г. превысило уровень четвертого квартала 2021 г. Именно рост частного потребления, по прогнозам ЦБ, станет основным фактором роста ВВП по итогам 2023 г., а экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста.  

При этом регулятор в своем докладе пытается ответить на вопрос, почему в разгар потребления и роста экономики рубль девальвировался, а не укреплялся. По мнению ЦБ, «расширение внутреннего спроса при снижении чистого экспорта и экспортных поступлений (сальдо торгового баланса) является одним из наиболее существенных факторов снижения курса национальной валюты».

ЦБ предполагает, что с третьего квартала 2023 г. можно ожидать начала стабилизации торгового баланса де-факто «на горизонте от нескольких месяцев до полугода».

По этой причине в Банке России намерены на этот период поддерживать высокие ставки кредита — в том числе для «ограничения девальвационных тенденций, связанных с опережающим ростом импорта».  

Ограничения движения капитала, считают в ЦБ, могут продлить стабилизацию и повысить волатильность курса на длинном горизонте.

Напомним, что с июля 2023 г. ключевая ставка в России выросла с 7,5% до 15%, последнее повышение произошло в конце октября. Регулятор объясняет повышение ключевой ставки тем, что текущее инфляционное давление складывается выше ожиданий.  

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Участники финансового рынка говорят, что скачок инфляции в сентябре-октябре вызывает беспокойство у властей. А перенос курса валюты в цены быстро усилился. Эксперты полагают, что власти будут предпринимать усилия, чтобы курс доллара не превышал психологической отметки в 100 руб. за доллар, писал DK.RU.     

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
  • «Это как Нобелевский комитет». Как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года»«Это как Нобелевский комитет». Как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года»
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.