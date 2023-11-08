ЦБ планирует сохранять высокую ключевую ставку до весны-лета 2024 г.

Банк России отмечает, что частное потребление станет главным двигателем роста экономики страны по итогам 2023 г., однако регулятор готов притормозить его, чтобы стабилизировать курс рубля.

Регулятор полагает, что сохранение высокой ключевой ставки в течение одного-двух кварталов должно стабилизировать курс рубля на новом уровне к лету 2024 г., пишет «Коммерсант».

В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банк России отмечает, что потребление в середине 2023 г. превысило уровень четвертого квартала 2021 г. Именно рост частного потребления, по прогнозам ЦБ, станет основным фактором роста ВВП по итогам 2023 г., а экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста.

При этом регулятор в своем докладе пытается ответить на вопрос, почему в разгар потребления и роста экономики рубль девальвировался, а не укреплялся. По мнению ЦБ, «расширение внутреннего спроса при снижении чистого экспорта и экспортных поступлений (сальдо торгового баланса) является одним из наиболее существенных факторов снижения курса национальной валюты».

ЦБ предполагает, что с третьего квартала 2023 г. можно ожидать начала стабилизации торгового баланса де-факто «на горизонте от нескольких месяцев до полугода».

По этой причине в Банке России намерены на этот период поддерживать высокие ставки кредита — в том числе для «ограничения девальвационных тенденций, связанных с опережающим ростом импорта».

Ограничения движения капитала, считают в ЦБ, могут продлить стабилизацию и повысить волатильность курса на длинном горизонте.

Напомним, что с июля 2023 г. ключевая ставка в России выросла с 7,5% до 15%, последнее повышение произошло в конце октября. Регулятор объясняет повышение ключевой ставки тем, что текущее инфляционное давление складывается выше ожиданий.

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Участники финансового рынка говорят, что скачок инфляции в сентябре-октябре вызывает беспокойство у властей. А перенос курса валюты в цены быстро усилился. Эксперты полагают, что власти будут предпринимать усилия, чтобы курс доллара не превышал психологической отметки в 100 руб. за доллар, писал DK.RU.