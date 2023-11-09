Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
91,92
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Эльвира Набиуллина: Экономика израсходовала все ресурсы. ЦБ задумался о повышении ставки

Эльвира Набиуллина: Экономика израсходовала все ресурсы. ЦБ задумался о повышении ставки
Иллюстрация: РИА Новости

Набиуллина подчеркнула, что по мере снижения инфляции ЦБ начнет снижать ставку. Но пока впереди маячит очередное повышение. Для роста экономики потребуется повысить и производительность труда.

#НОВОСТИ

9 ноября председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике, где анонсировала уже очередное для России повышение ключевой ставки до конца 2023 г. 

Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение, — цитирует ТАСС главу финансового регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что по мере снижения инфляции ЦБ начнет снижать ставку. Возврат инфляции к цели ЦБ — около 4% к концу 2024 г. — потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов, заявила глава ЦБ. Трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста 1,5–2,5% в 2026 г.

Ослабление курса рубля летом 2023 г. преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. Его пик пришелся на третий квартал 2023 г., рассказывал DK.RU. Денежно-кредитная политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит стабилизацию курса.

Также Эльвира Набиуллина рассказала о том, что российская экономика задействовала имеющиеся рабочие ресурсы. Для роста потребуется повышение производительности труда. В том числе для этого ЦБ предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. ЦБ и Минфин также решили поддержать официальное использование криптовалюты в международных расчетах и в рамках экспериментальных режимов — использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга. 

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • Вслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работуВслед за Volvo. Бывшие заводы Volkswagen и Peugeot в Калуге возобновят работу
  • Как выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видеоКак выглядел Екатеринбург в первой трети XVIII века — видео
  • На Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работыНа Урале вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимом работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.