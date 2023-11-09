Эльвира Набиуллина: Экономика израсходовала все ресурсы. ЦБ задумался о повышении ставки

Набиуллина подчеркнула, что по мере снижения инфляции ЦБ начнет снижать ставку. Но пока впереди маячит очередное повышение. Для роста экономики потребуется повысить и производительность труда.

9 ноября председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике, где анонсировала уже очередное для России повышение ключевой ставки до конца 2023 г.

Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение, — цитирует ТАСС главу финансового регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что по мере снижения инфляции ЦБ начнет снижать ставку. Возврат инфляции к цели ЦБ — около 4% к концу 2024 г. — потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов, заявила глава ЦБ. Трансформация экономики продолжится в ближайшие два года. Она выйдет на траекторию сбалансированного роста 1,5–2,5% в 2026 г.

Ослабление курса рубля летом 2023 г. преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление. Его пик пришелся на третий квартал 2023 г., рассказывал DK.RU. Денежно-кредитная политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит стабилизацию курса.

Также Эльвира Набиуллина рассказала о том, что российская экономика задействовала имеющиеся рабочие ресурсы. Для роста потребуется повышение производительности труда. В том числе для этого ЦБ предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. ЦБ и Минфин также решили поддержать официальное использование криптовалюты в международных расчетах и в рамках экспериментальных режимов — использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга.