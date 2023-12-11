«Государство пытается регулировать IT. Вместо этого нужно создавать возможности»

Представители IT-компаний рассказали, как обеспечить технологическое лидерство России, зачем внедрять искусственный интеллект в разные сферы и чего не хватает для развития в этом направлении.

За последний год средний уровень использования искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях вырос в полтора раза. С таким заявлением недавно выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По всей видимости, власти будут активно стимулировать внедрение нейросетей в работу реального сектора экономики. Так, Дмитрий Чернышенко уже заявил, что скоро использование ИИ станет обязательным для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета.

Представители отрасли согласны, что у ИИ много плюсов: он помогает автоматизировать рутинные процессы, улучшает существующие продукты и услуги и защищает от ошибок. Но для того чтобы бизнес внедрял его более активно и получал от этого реальный эффект, нужно устранить существующие барьеры.

Подробнее об этих барьерах и о том, что нужно сделать для их устранения, представители IT-компаний, экспертного сообщества и органов власти рассуждали на полях «Форума Будущего». DK.RU выбрал ключевые тезисы.

Евгений Гурарий, помощник полпреда Президента РФ в УрФО:

— Технологии ИИ находятся на пике своего развития. Уже сегодня в разных сферах применяются системы распознавания речи, рекомендательные системы. И, действительно, президент ставит задачу активнее внедрять решения на основе ИИ в разные сферы, в том числе в работу сектора государственного управления.

Но мы понимаем, что без data-аналитиков и data-сайентистов эффективное использование таких решений вряд ли будет возможно. Поэтому вопрос подготовки кадров выходит на первый план. Большую работу в этом направлении ведет Уральский федеральный университет.

И от того, как сработает государство, насколько эффективно оно сможет поддержать вузы и бизнес, обеспечить «рынок сбыта», будет зависеть очень многое. Да, возможно, не все получится с первого раза. Но вместе мы сможем обеспечить технологическое лидерство Урала.

Мы призываем IT-компании активнее обмениваться опытом, максимально подключаться к реализации проектов в Уральском федеральном округе. Есть прекрасные проекты в сфере образования. Например, на базе УрФУ при участии Сбера создается Уральский центр по развитию искусственного интеллекта, к которому будут подключаться и другие уральские вузы. ИИ может успешно применяться в сфере здравоохранения. Мы в полпредстве также рассматриваем различные инструменты, которые смогут сделать процессы государственного управления более эффективными.

Андрей Кузяев, президент ЭР-Телеком Холдинг:

— Соглашусь, что государство сегодня уделяет большое внимание развитию IT. Госполитика идет в авангарде технологий. Но будущее наступает не потому, что есть политика, а потому что оно неотвратимо — его определяет научный прогресс и сами люди, которые получают новые знания и находят для них применение.

Интернет в нашей стране тоже появился не по указу президента — частный бизнес по собственной инициативе создал инфраструктуру, разработал множество цифровых и программных решений. Я тоже создал свою компанию без господдержки. Но, к сожалению, вижу, что появилось целое поколение предпринимателей, которые профессионально ее получают вместо того, чтобы заниматься частным бизнесом.

Сейчас нам необходимо развивать инновационный потенциал. Обучать и переобучать действующих специалистов. Создавать новые специальности, связанные с применением ИИ. Скоро ИИ будет везде — в самых простых и сложных решениях. Начинается новая эпоха. Думаю, что в будущем между каждым человеком в мире и реальностью будет стоять ИИ, который защитит нас от совершения глупостей, повысит эффективность нашей профессиональной деятельности и качество жизни.

Сейчас государство упорно старается регулировать сферу цифровой экономики. Но давайте лучше создавать больше возможностей для развития инновационного предпринимательства.

Во-первых, нам необходимо опережающее развитие цифровой инфраструктуры — повсеместное проникновение интернета, новые оптоволоконные линии, способные передавать большие объемы данных.

Во-вторых, опережающее развитие data-центров.

В-третьих, нужно принять решение по 5G.

В-четвертых, нужно всячески стимулировать развитие фундаментальной математики. У нас есть хорошие компетенции, но нужно капать глубже.

К сожалению, сейчас в основе большинства решений, которые используют наши лидеры отрасли — open-source решения (с открытым исходным кодом, которые можно доработать «под себя» — прим.ред.), чаще всего зарубежного происхождения.

Нам нужен свой ИИ, который будет работать по нашим алгоритмам и стандартам, чтобы мы не жили «чужим умом». Для этого нужны фундаментальные исследования.

Михаил Сродных, гендиректор СКБ Контур:

— Согласен, что компаниям необходимо вкладываться в технологии и внедрять инструменты ИИ в свою работу и продукты. Сейчас такое время, когда другого выхода просто нет. И сделать это может компания любого размера.

Самый желанный путь — создать собственный ИИ. Но самые продвинутые технологии стоят очень дорого. Посмотрите на Microsoft и Google — они вкладывают в развитие технологий десятки и даже сотни миллиардов долларов. Хорошо, что на рынке есть компании, которые могут себе это позволить. Но их немного.

Другой путь — вкладываться в развитие существующих технологий, чтобы их можно было адаптировать и применять для решения своих задач. То есть создавать сервисы на основе существующих технологий. Есть два возможных сценария.

Внедрять ИИ для сокращения затрат на производство — меньшим количеством людей делать больший объем работ, понижая стоимость услуг для клиентов. Прежде всего это касается рутинных процессов и большого объема работ.

Расскажу про наш опыт. У Контура — 2,5 млн клиентов, и в какой-то момент нам не осталось другого выбора, кроме как заниматься автоматизацией процессов. Мы внедрили ИИ для решения части задач технической поддержки — например, с его помощью проводим аудит звонков. Мы внедрили его в продажи для того, чтобы четко определять запрос клиента и отправлять к нужному эксперту. Нам это позволило сократить затраты на 30% буквально за два-три года. Не только оптимизировать текущие процессы, но и внедрять ИИ в продукты. Любой бизнес таким образом добавляет дополнительную пользу в свои решения.

А если нет возможности вкладываться в свой ИИ или дорабатывать существующие решения, можно купить готовые.

Евгения Ежикова, директор студии Артемия Лебедева:

— Наша компания существует 28 лет. В 2010-2012 гг. в мире появился новый технологический опыт. Мы стали двигаться в сторону автоматизации дизайн-процессов. Начали разрабатывать роботов для тех или иных проектов, применять в дизайне для ритейла, городских общественных пространств. Дизайнеры создавали типологию и концепцию, а роботам передавали рутинные задачи, например, проверку багов. Автоматизация уберегает от ошибок, которые по невнимательности может допустить человек, и экономит кучу средств.

Накопив определенный опыт, в студии решили разработать свой ИИ, который был представлен общественности в 2020 г. под именем Николай Иронов. Большая часть сотрудников компании об этом не знала. И когда люди увидели, что в корпоративном портале студии появился новый дизайнер, решили, что это живой человек. До того как мы раскрыли личность Николая Иронова, он выполнил более 20 проектов для клиентов, и ни один из них не догадался, что в разработке участвовала дизайнерская нейросеть.

Сейчас мы привлекаем Николая Иронова в проекты не реже, чем обычных сотрудников. Его концепции могут рассматриваться наряду с концепциями обычных дизайнеров. Но он работает и как самостоятельный продукт и пользуется большим успехом. Если наша студия за 28 лет выпустила около пяти тысяч клиентских проектов, то Николай Иронов сгенерировал столько же проектов за последние несколько лет.

Я думаю, что сегодня необходимо активнее внедрять нейросети в школьное образование. И здесь нам может помочь государство — например, правительство конкретного региона может посодействовать в реализации пилотного проекта в нескольких школах. Уже через пять лет это поможет нам увидеть новое поколение, которые будут относиться к ИИ как к базе, а не как к чему-то сверхъестественному.

Павел Басин, гендиректор АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации»:

— Безусловно, условия для внедрения ИИ есть не только в Москве, но и в регионах России. Чтобы более активно развивать это направление, нужны методические рекомендации: куда двигаться, где мониторить, что планировать. Нужно просчитать эффект по пяти векторам: государственное управление, население, экономика и бюджет, бизнес и наука. Методические рекомендации должны быть у губернаторов.

В определении целей и задач заинтересованы не только органы власти, но и бизнес. Сегодня компании активно вкладываются в технологическое развитие в своих регионах: выступают спонсорами проектов, открывают кафедры, обеспечивают высокие зарплаты IT-специалистам. В рамках таких проектов они обкатывают свои гипотезы. И они заинтересованы в том, чтобы видеть стратегические направления для государства и планировать свою работу на годы вперед.

Ну и, конечно, нужно развивать доверие к искусственному интеллекту.

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