Как использовать нейросети в бизнесе — Светлана Дёмина

Нейросети напишут письма вашим клиентам и сгенерируют изображения для рекламной кампании. Многие бренды уже оптимизируют работу с их помощью. Примеры и алгоритмы постановки задачи для ИИ — на DK.RU.

«Мы можем отрицать влияние нейросетей на бизнес, говорить, что это далекое будущее, и пока это нас не касается. Но крупнейшие мировые компании уже оптимизируют свою работу с помощью ИИ. Нейросети для бизнеса — тренд 2023 года, который родился и развивается на наших глазах. Сейчас вопрос лишь в том, упустим мы этот тренд, или постараемся быть в числе первых», — говорит эксперт в области email-рассылок и монетизации баз, директор Zigmund Smile Светлана Дёмина.

Сейчас она изучает возможности нейросетей и разрабатывает платформу для создания виртуальных отделов контента на основе AI. Светлана поделилась опытом работы с нейросетями на площадке ReForum.

— Нейросети уже успешно освоили написание и редактирование текстов, создание визуального контента и прочие задачи. Сейчас за несколько секунд можно выполнить то, на что раньше мы тратили часы. Мы провели много тестов и убедились: в некоторых случаях искусственный интеллект пишет интереснее, чем люди. Переложить обязанности по созданию контента на плечи роботов кажется многообещающей идеей. Нажмите кнопку — и текст для вашего сайта готов. Не нужно искать копирайтеров, редакторов или тратить время на правки. Но на практике не все так просто.

Это изображение я сгенерировала при помощи простого ТЗ: сделай картинку, на которой искусственный интеллект плохо выполняет свою работу. Как видите, получилось что-то невнятное.

Почему нам не всегда удается получить желаемый результат от ИИ? Потому что нам кажется, что он очень умный, что он может додумать за нас. Но это не так. Чем подробнее промт (от англ. prompt — запрос, инструкция, которая дается ИИ для генерации текста, видео, аудио или изображения), тем выше вероятность получить результат, на который мы рассчитываем.

Если я скажу чату ChatGPT: напиши письмо, которое будет продавать курс «Женское здоровье», скорее всего, он выдаст чушь. Необходимо определить стилистику письма, целевую аудиторию, дать описание целевой аудитории, рассказать о ее «болях». А также объяснить ему, что такое хорошее продающее письмо, и как надо разбить текст на абзацы.

Поэтому наш промт сформулирован так:

Когда видишь этот промт, создается ощущение, что проще самому сесть и написать письмо. Но есть нюанс: мы пишем промт один раз и потом можем использовать его для создания разных писем, которые решают такую же задачу. То есть, мы один раз решаем, какой должна быть последовательность идеального продающего текста, готовим промт, а потом просто меняем названия продуктов. Следуя этой структуре, ИИ может генерировать тексты, удовлетворяющие нас процентов на восемьдесят, ведь всегда хочется что-то поправить.

В результате, если добавить изображения, письмо может выглядеть так.

Нейросеть может упростить работу и помочь нам в генерации текстов:

заголовки для писем, статей, рекламных объявлений

посты и статьи для соцсетей, блогов, рассылок, сео

карточка товара: характеристики и преимущества

сценарии для роликов на YouTube, Reels, TikTok

саммари встреч.

Как давать задание нейросети (простейшая инструкция)

Скажите боту, что он эксперт в чем-то, что он будет делать Поставьте максимально конкретную задачу Сообщите о порядке действий, в котором он должен выполнить задачу Задайте ограничения, например, по стилистике, по количеству символов и пр. Поясните, как должен выглядеть ответ Покажите формат ответа.

Давайте ИИ подсказки: при создании статьи можно дать ссылку на какой-то референс и в конце запроса добавить: «статью по ссылке используй в качестве примера». Задавайте контекст: «напиши статью о том, что такое инвестиции. Важно, чтобы она была понятна 18-м девушкам и парням, которые не разбираются в финансах». Пишите просто: выбирайте слова, которые легко понять, и которые помогут ИИ лучше интерпретировать контекст.

Иногда ИИ забывает важную информацию, которую вы ему уже давали. Поэтому лучше дополнять промт, каждый раз делая его объемнее. Сначала ставить задачи ИИ сложно и непривычно, но когда вы научитесь пользоваться этим инструментом, когда у вас появятся шаблоны, вы будете генерировать тексты намного быстрее.

Сервисы ИИ для создания текстов: ChatGPT, YandexGPT, Hypotenuse AI, CopyMonkey.

Генерация фото-, видео- и аудиоконтента

Что может ИИ:

создавать и редактировать изображения

транскрибировать аудиозаписи

переводить аудио в текст и наоборот

генерировать человеческий голос для озвучки роликов или видео.

Используя возможности нейронной сети, группа Омни СМ, которая входит в отдел цифрового дизайна и занимается диджитал- и веб-дизайном интернет-магазина «Спортмастер», потратили на баннер всего 15 минут.

Levi’s объявила о своем сотрудничестве с компанией Lalaland.ai. Она разработала нейросеть для генерации AI-моделей людей. Сгенерированных моделей не отличишь от реальных фото.

Это позволяет экономить на фотосессиях.

Apple озвучивает аудиокниги с помощью сгенерированного голоса. Сервис Digital narration позволяет добавить озвучку книг в Apple Books с помощью искусственного интеллекта. Пока доступны только два цифровых голоса: Мэдисон и Джексон.

Сервисы ИИ для создания изображений: DALL-E3, Midjourney, Kandinsky, Stable Diffusion, Easy Diffusion, GauGAN2.

Сервисы для создания аудио и видео: MacWhisper, SteosVoice, Runway, Pictory.

Это изображение создано нейросетью DALL-E3. Промт был сформулирован так: ярко-желтый диван в форме банана стоит в уютной гостиной. На его изгибе лежит стопка разноцветных подушек. На деревянном полу лежит узорчатый ковер, он добавляет нотку эклектичного очарования. В углу стоит растение в горшке. Оно тянется к солнечному свету, проникающему в окно.

Получилось неплохо.

Генерация и оформлении сайтов

Благодаря ИИ можно получить сайт буквально за 10 минут.

В чем может помочь ИИ:

структура и план

описание экранов

дизайн

текст для сайта.

Сервисы ИИ для создания сайтов: Unicorn Platform, 60sec.site, 10Web, CodeWP, Jimdo.

Маркетинг

ИИ можно доверить:

анализ конкурентов

анализ Customer Development (custdev)

деление на сегменты и аудитории (разложит аудиторию по полочкам)

анализ CRM (от прогноза успешности до советов).

С помощью ИИ удобно анализировать отзывы, если их много, и исследовать аудиторию. Например, мы загружаем информацию в Google Таблицы и просим нейросеть проанализировать все отзывы, систематизировать их по ответам, выделить, о чем говорят люди, и составить контент-план для каждого сегмента целевой аудитории. Нейросеть с этим вполне справляется. Или просим написать 20 тем для писем, которые клиенты точно откроют, на основе того, что они считают важным, что они искали, когда пришли к нам.

Иногда бизнесу нужен бот, который будет своего рода энциклопедией по знаниям, материалам. Клиенты в них теряются, но вы можете отдать их нейросети, и она будет отвечать на вопросы клиентов, находя информацию в вашей базе знаний.

Согласно HubSpot, при написании контента с помощью нейросети маркетологи экономят до трех часов работы на каждом материале. Согласно отчету The State of AI in Marketing, 71% респондентов отмечают увеличение ROI, 72% ― повышение продуктивности компании. А 90% маркетологов заявили, что ИИ и автоматизация позволяют им меньше времени тратить на рутинные задачи, а 80% ― больше времени уделять интересным задачам, 79% ― сконцентрироваться на креативных обязанностях.

Мой опыт: с помощью ИИ мы экономим огромное количество времени на анализе данных. Что касается написания текстов, мы начинаем экономить время, когда понимаем, как надо работать с нейросетью. Пока мы учились это делать, казалось, что мы бьемся лбом о стену. Но со временем и опытом все изменилось.

С каждым днем нейросетей становится все больше. Пока эти системы работают несовершенно, и мы еще толком не умеем с ними взаимодействовать. Если вы погрузитесь в эту тему сейчас, то окажетесь на несколько шагов впереди конкурентов. Сервисы и платформы устроены настолько просто, что освоить нейросети может любой уверенный пользователь ПК. У всех нейросетей есть бета-версии или бесплатные периоды, позволяющие их тестировать.

В тексте использованы изображения из презентации Светланы Дёминой.

