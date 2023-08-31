«Запретить — самый простой способ»: МГПУ разрешил студентам писать дипломы с ChatGPT

Впервые в России студентам столичного вуза разрешили пользоваться возможностями искусственного интеллекта ChatGPT при написании выпускных работ, поскольку это хороший материал для анализа.

После скандального инцидента со студентом из Москвы Александром Ждановым, которому за 23 часа удалось написать дипломную работу, используя ChatGPT, в высших заведениях неоднозначно относились к возможностям искуственного интеллекта, а сам студент-новатор едва не остался без корочки о высшем образовании.

Напомним, весной 2023 г. студент РГГУ из Москвы за сутки написал диплом с помощью искусственного интеллекта и защитил его. Александр поленился готовить выпускную работу сам, но и покупать ее не хотел. Вместо этого студент попросил нейросеть составить план диплома, а затем по нему же написать весь текст. Работа прошла антиплагиат, набрав 82% уникальности, и не смутила преподавателей. Студент защитился на «удовлетворительно».

После в РГГУ назвали ChatGPT «новым вызовом» для образовательного сообщества и призвали запретить его. Кроме того, в вузе предложили создать инструменты распознавания использования нейросетей. Ранее ChatGPT тестировали в Гарварде — эксперимент показал, что с помощью чат-бота можно учиться со средней успеваемостью.

В результате ученый совет Московского городского педагогического университета (МГПУ) счел опыт Александра хорошей практикой и разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-боты, при написании выпускных работ, сообщил РБК. МГПУ стал первым вузом в стране, в котором официально разрешены чат-боты. В вузе подчеркнули, что «сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа». Но студенты должны самостоятельно перерабатывать полученную информацию.

«Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — добавил ректор МГПУ Игорь Реморенко. Мужчина считает, что нужны общие правила использования ИИ. Согласно данным ученого совета, легализация ИИ поможет выработать новые навыки — работу с новыми инструментами, анализ больших данных и их верификацию.

Чат-бот ChatGPT в ноябре 2022 г. представила компания OpenAI, одним из основателей которой был американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск. Бот способен вести диалог и спорить, искать ошибки в коде, писать стихи и сценарии.

ChatGPT стал первым многозадачным ИИ, который доступен любому пользователю, он уже начал оказывать серьезное влияние на многие сферы жизни современных людей, рассказывалось в материале DK.RU. Это продвинутая модель обработки естественного языка. GPT из названия обозначает архитектуру этой нейросети — Generative Pretraining Transformer. GPT обучается на больших объемах текста и использует это обучение для генерации нового текста. В случае ChatGPT эта способность к генерации используется для создания реалистичного и контекстно-релевантного диалога.