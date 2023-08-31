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«Запретить — самый простой способ»: МГПУ разрешил студентам писать дипломы с ChatGPT

Ректор МГПУ Игорь Реморенко
Ректор МГПУ Игорь Реморенко. Иллюстрация: Российская газета

Впервые в России студентам столичного вуза разрешили пользоваться возможностями искусственного интеллекта ChatGPT при написании выпускных работ, поскольку это хороший материал для анализа.

#НОВОСТИ

После скандального инцидента со студентом из Москвы Александром Ждановым, которому за 23 часа удалось написать дипломную работу, используя ChatGPT, в высших заведениях неоднозначно относились к возможностям искуственного интеллекта, а сам студент-новатор едва не остался без корочки о высшем образовании. 

Напомним, весной 2023 г. студент РГГУ из Москвы за сутки написал диплом с помощью искусственного интеллекта и защитил его. Александр поленился готовить выпускную работу сам, но и покупать ее не хотел. Вместо этого студент попросил нейросеть составить план диплома, а затем по нему же написать весь текст. Работа прошла антиплагиат, набрав 82% уникальности, и не смутила преподавателей. Студент защитился на «удовлетворительно». 

После в РГГУ назвали ChatGPT «новым вызовом» для образовательного сообщества и призвали запретить его. Кроме того, в вузе предложили создать инструменты распознавания использования нейросетей. Ранее ChatGPT тестировали в Гарварде — эксперимент показал, что с помощью чат-бота можно учиться со средней успеваемостью. 

В результате ученый совет Московского городского педагогического университета (МГПУ) счел опыт Александра хорошей практикой и разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-боты, при написании выпускных работ, сообщил РБК. МГПУ стал первым вузом в стране, в котором официально разрешены чат-боты. В вузе подчеркнули, что «сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа». Но студенты должны самостоятельно перерабатывать полученную информацию.

«Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — добавил ректор МГПУ Игорь Реморенко. Мужчина считает, что нужны общие правила использования ИИ. Согласно данным ученого совета, легализация ИИ поможет выработать новые навыки — работу с новыми инструментами, анализ больших данных и их верификацию.

Чат-бот ChatGPT в ноябре 2022 г. представила компания OpenAI, одним из основателей которой был американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск. Бот способен вести диалог и спорить, искать ошибки в коде, писать стихи и сценарии. 

ChatGPT стал первым многозадачным ИИ, который доступен любому пользователю, он уже начал оказывать серьезное влияние на многие сферы жизни современных людей, рассказывалось в материале DK.RU. Это продвинутая модель обработки естественного языка. GPT из названия обозначает архитектуру этой нейросети — Generative Pretraining Transformer. GPT обучается на больших объемах текста и использует это обучение для генерации нового текста. В случае ChatGPT эта способность к генерации используется для создания реалистичного и контекстно-релевантного диалога.

Автор: Андрей Широков
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