Нереальные планы. Китайцы хотят продать в России 1,2 млн автомобилей в 2024 г.

По итогам 2023 г. на российском рынке будет продано около 500 тыс. китайских машин, доля китайцев при этом достигает 58%. Эксперты говорят, что общие продажи в 2024 г. составят 1,4 млн авто.

Китайские автоконцерны намерены реализовать в России почти 1,2 млн легковых автомобилей в 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию профессионального сообщества «Автомаркетолог». В компании рассказали, что подсчет делался на основе опроса дистрибьюторов, дилеров и самих производителей.

Самые амбициозные планы у Chery, бренд намерен продать в 2024 г. на российском рынке 200 тыс. машин, Changan — 180 тыс., Haval заявил о планах реализовать 150 тыс. авто, Geely — 110 тыс. машин. Далее идут Exeed и Omoda, которые собираются продать россиянам по 60 тыс. автомобилей. Обе компании являются суббрендами Chery.

Эксперты авторынка сомневаются в реалистичности планов китайских автоконцернов. Совокупная доля китайских авто на российском рынке в октябре составила 56%, в ноябре она поднялась до 58%. По данным «Автостата» за январь-октябрь 2023 г. в России было продано 406,5 тыс. автомобилей китайских марок. И хотя это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 г., планы продаж в 1,2 млн автомобилей в 2024 г. выглядят неубедительно.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов уверен, что планы китайцев нереальные:

Идея в том, что все ставят планы, не очень ориентируясь на то, что будет происходить с рынком и какие планы ставят перед собой конкуренты. Согласно оптимистичному прогнозу, продажи всех легковых машин в 2024 г. составят 1,48 млн штук (+36% к 2023 г.). На китайские машины придется порядка 750 000–800 000 единиц.

Президент РоАД, председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин говорит, что даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли китайцы смогут продать в будущем году больше 1 млн машин:

Но даже этого много. Сейчас есть около 500 000 покупателей, которые могут купить машину дороже 2,5 млн руб., а именно такие машины и будут привозить.

Добавим, что эксперты ждут роста цен на новые авто. В августе удорожание новых авто составило от 4 до 20% и дальнейший рост цен неизбежен. Как рассказывал DK.RU, основное давление на стоимость машин в России оказывает слабый рубль.