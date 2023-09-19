Все равно купят. Эксперты ждут роста цен на авто на 10-20% до конца 2023 г.

Аналитики уверены, что продажи новых машин по итогам этого года превысят 1 млн штук, что на 25% выше прошлогодних показателей. Рост цен покупателей не пугает, а стимулирует к быстрой сделке.

В четвертом квартале 2023 г. отечественные и официально импортируемые автомобили подорожают на 10-20%, об этом «Известиям» рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. При этом Терлюкевич уверен, что прогнозируемый рост цен не скажется на объемах продаж, россияне продолжат активно приобретать авто:

В конце 2023 г. уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили. Любые новые потрясения могут сдерживать рост рынка, но текущий прогноз потенциального объема продаж — до 1 млн автомобилей за 2023 год. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский согласен с мнением коллеги. Он полагает, что основное давление на стоимость машин в России оказывает слабый рубль:

Утильсбор, безусловно, уже применен к ценообразованию, но это не значит, что импортеры сразу его включили дополнительно в стоимость. Они отыграют новые издержки, но будут делать это так, чтобы влияние на продажи и доходность было наименее чувствительным. По тем маркам, кто импортировал автомобили или компоненты по новому курсу юаня, было наибольшее повышение цен. Те, кто сумел реализовать хеджирование юаня, смогли сохранить цены и даже сейчас еще могут их удерживать.

Ольховский также рассказал, что, несмотря на рост цен на авто, покупателей на рынке много:

По ряду моделей, которые стоят в фокусе контроля, рост цен уже составил 12–16%. Но никто из производителей, дилеров не отказывался от скидок, акций, и изменение цен никак не влияет на эти программы.

«Коммерсант» рассказывал, что на фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. В августе удорожание составило от 4 до 20% и дальнейший рост цен неизбежен.

Например, Haval повышал цены в августе дважды: пикап GWM Poer KingKong и кроссовер Haval M6 подорожали сначала на 200 тыс. руб., а затем во второй половине месяца еще на столько же.

Jetour прибавили в цене 50 тыс. руб. в августе и столько же в сентябре. Chery в сентябре повысили цены на восемь официально продаваемых моделей на 30–70 тыс. руб. Lada в сентябре продолжила переписывать ценники: подорожали более высокие комплектации Granta на 10–60 тыс. руб.

В августе автомобили дорожали из-за падения курса рубля и повышения утильсбора, рост цен составил от 120 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от марки, модели и комплектации. Однако, даже несмотря на стабилизацию курса рубля, цены в этом году будут продолжать расти, — уверен заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

DK.RU рассказывал, что несмотря на рост цен, продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза. При этом средняя стоимость нового автомобиля в августе уже увеличилась до 3 млн руб.