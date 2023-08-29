Стоимость машины в среднем 3 млн руб. Россияне скупают авто, несмотря на высокие цены

По прогнозам экспертов, до конца года в России ежемесячно будут продавать по 100 тыс. автомобилей. При этом продавцы уверены, что высокий спрос сохранится даже при росте цен.

Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким и по итогам месяца обновит локальный рекорд, несмотря на повышение цен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата». Например, за неделю с 21 по 27 августа в РФ было продано 23,8 тыс. легковых автомобилей и такая ситуация сохраняется уже несколько недель.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский объясняет, что на рынке сохраняется эффект повышенного спроса несмотря на обновление прайс-листов на фоне ослабления рубля и повышения утильсбора с 1 августа. Покупатели все еще стремятся забрать складские запасы автомобилей по старым ценам. При этом о влиянии ключевой ставки, которую ЦБ поднял до 12%, еще рано говорить:

Сделки по покупке автомобиля, как правило, не совершаются за один день. Идет процесс выбора, одобрение финансовых продуктов, и только потом происходит сделка. В данном случае в период, когда ставка Банка России была повышена, закрывались ранее согласованные и одобренные сделки.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский соглашается, что снижения спроса на новые автомобили не наблюдается. Покупатели по-прежнему стремятся совершить сделку до очередного повышения цен, и новости о росте ключевой ставки ЦБ только подстегивают к покупке.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавляет, что спрос на машины на протяжении месяца оставался по-прежнему высоким, несмотря на то, что средняя стоимость нового автомобиля в августе уже увеличилась до 3 млн руб. по причине роста утилизационного сбора и низкого курса рубля.

До конца года можно ожидать удорожания ценников на новые автомобили еще на 30% из-за волатильности курса рубля и повышения расходов на растаможку, — прогнозирует Житнухин.

«Автостат» полагает, что до конца года продажи машин останутся на уровне 100 тыс. авто в месяц, а по итогам года количество проданных новых авто в России составит 1 млн штук.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает, что такой сценарий реалистичный:

На рынке все еще высокий уровень неудовлетворенного спроса, который формировался с весны 2022 г. на фоне дефицита предложения. Оставшуюся нехватку предложения сейчас балансирует уровень цен.

Ранее DK.RU рассказывал, что авторынок восстанавливается после провала продаж в 2022 г. Ежемесячно количество проданных авто растет. Лидерами рынка являются АвтоВАЗ, а также китайские Chery, Geely, Changan, OMODA и EXEED.