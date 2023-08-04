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Лучший месяц с февраля 2022 г. Авторынок в РФ показал рекордные продажи

Лучший месяц с февраля 2022 г. Авторынок в РФ показал рекордные продажи
Автор фото: Александр Вильф. Иллюстрация: РИА Новости

В этом году авторынок фиксирует нетипичный рост продаж в летний период. Причин несколько: ослабление рубля и введение утильсбора с 1 августа. Покупатели торопятся приобрести машины по старым ценам.

#АВТО#НОВОСТИ

Продажи легковых автомобилей в июле оказались в 2,7 раза выше, чем годом ранее, автосалоны продали рекордные 95,7 тыс. машин, пишет «Коммерсант».  

Эксперты отмечают, что авторынок восстанавливается после провала продаж в 2022 г. Ежемесячно количество проданных авто растет, показатели июля на 16% лучше июньских. Более того, продажи в июле 2023 г. оказались лучшими с февраля 2022 г.    

Традиционно летом продажи авто падают, но не в этом году. Аналитики говорят, что спрос подогревали ослабление рубля и введение утильсбора с 1 августа. Так что покупатели стремились успеть приобрести машины по старым ценам.  

Согласно статистике, больше всего машин продал АвтоВАЗ. В июле он реализовал 27,4 тыс. машин, что в 2,6 раза выше, чем годом ранее. Производитель российского автопрома рассчитывает по итогам года сохранить долю в 40% рынка.  

В 4 раза по сравнению с прошлым годом взлетели продажи Chery, в июле бренд реализовал 10,7 тыс. авто. Следом идут Geely, который вырос в 3,8 раза, до 8,8 тыс. штук и Haval, показавший рост почти в 4 раза, до 8,5 тыс. проданных авто в месяц.  

Растут продажи и у Changan — 5,2 тыс. авто, OMODA — 4,5 тыс. штук (в прошлом году марка в России не продавалась) и EXEED, который продал в июле 3,6 тыс. штук машин.

Всего же по итогам января—июля в РФ было продано 497,2 тыс. автомобилей, сообщает «Автостат». Это на 28,2% больше, чем годом ранее. При такой динамике продаж за весь 2023 г. в России может быть продано более 1 млн легковых автомобилей.  

Как рассказывал DK.RU, весной 2023 г. авторынок России был признан самым дорогим в мире. Автомобили, которые завозят в страну по параллельному импорту, сильно растут в цене. Например, китайские авто продаются в 2,5-3 раза дороже, чем на родине. 

А в июле 2023 г. стало известно, что базовая модель «Москвича» стартует от 2,2 млн руб.

Автор: Екатерина Тарханова
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