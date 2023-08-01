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От 2,2 млн руб. Цены на автомобили «Москвич» взлетели на 11%

От 2,2 млн руб. Цены на автомобили «Москвич» взлетели на 11%
Иллюстрация: Московский автомобильный завод «Москвич»

Производитель поднял цены на весь модельный ряд в среднем на 10-11,5%. Электрокар от «Москвича» теперь обойдется почти в 4 млн руб. Участники рынка говорят, что все из-за повышения утильсбора.

#НОВОСТИ

Автомобильный завод «Москвич» с 1 августа 2023 г. поднял цены на 10-11,5% на весь модельный ряд автомобилей, пишет Autonews.ru.  Так, стартовая стоимость модели «Москвич 3» прибавила в цене 300 тыс. руб. и теперь версия на механике стоит 2 млн 220 тыс. руб. вместо прежних 1,9 млн руб. Модель этого же авто, но с вариатором, подорожала на 228 тыс. руб. и теперь стоит 2 млн 285 тыс. руб.  

Стоимость электрического «Москвич 3е» возросла на 392 тыс. руб., теперь за машину придется отдать 3,95 млн руб., вместо 3,56 млн руб.  

В пресс-службе завода отказались комментировать повышение цен на автомобили «Москвич».  

Ранее участники рынка отмечали, что стоимость автомобилей «Москвич» вырастет с 1 августа 2023 г. из-за повышения утильсбора. Дело в том, что у завода «Москвич» (в отличии от «АвтоВАЗ») на данный момент нет подтвержденных локализационных баллов, которые позволяют рассчитывать на компенсацию от государства. Поэтому производитель вынужден закладывать дополнительные расходы в стоимость автомобиля. При этом нынешняя начальная стоимость «Москвича» свыше 2 млн руб. не позволяет модели участвовать в программах господдержки.

DK.RU объяснял, что отечественный «Москвич 3» — это JAC JS4, который в родном для модели Китае продается за 112,6 тыс. юаней (1,1 млн руб). Электрический «Москвич 3е», в свою очередь, — это JAC iEVS4, который на домашнем рынке оценивается в 135,5 тыс. юаней (1,33 млн руб). Оба кроссовера отличаются от оригиналов исключительно шильдиками. 

Напомним, что Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предложил поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза. Новые правила вступили в силу с 1 августа 2023 г.

Утилизационный сбор на импортируемые в РФ легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в размере от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя. Средства от утильсбора частично идут на господдержку спроса в автопроме, то есть будут перечислены АвтоВАЗу. 

Автор: Екатерина Тарханова
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