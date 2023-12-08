Бизнес назвал закупки по 223-ФЗ самой коррумпированной сферой в 2023 г.

По мнению бизнеса, высокий уровень коррупции в этой сфере связан с переходом на закупку товаров и услуг в закрытом формате. Также высок уровень коррупции при получении справок и сертификатов.

Российские предприниматели назвали закупки по федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» самой коррумпированной сферой деятельности в 2023 г. Такие результаты были получены в результате анонимного опроса предпринимателей «Бизнес-барометр коррупции», который с 2016 г. ежегодно проводит Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ.

Наиболее коррумпированная сфера предпринимательской деятельности в 2023 г. — закупки по 223-ФЗ. За данный пункт проголосовали 42,25% респондентов (31,73% в 2022 г.), по мнению бизнеса, это связано с переходом на закупку товаров и услуг в закрытом формате. На втором месте — получение разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация. Данный пункт выбрали 36,2% опрошенных (37,68% годом ранее), — сообщила ТАСС вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Третье место по итогам исследования занял контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью, взаимодействие с проверяющими органами, которые признали коррумпированной сферой 35,55% опрошенных.

В числе других коррумпированных сфер бизнесмены выделили регистрацию сделок с недвижимостью, земельные отношения, а также получение мер государственной поддержки, что вызвано отсутствием четких критериев ее получения в условиях ограниченности бюджетных средств.

Авторы исследования напомнили, что в 2022 г. самой коррумпированной сферой предприниматели называли вывоз твердых коммунальных отходов.

Ранее DK.RU рассказывал, что самыми распространенными жалобами предпринимателей на чиновников оказались: формальное толкование законов и требований, придирки и необоснованные требования, а также волокита. Больше всего недовольных среди владельцев микробизнеса. Крупный бизнес чаще называет свои отношения с государством более позитивным — таким назвали свой опыт 39% респондентов, по 28% — поровну позитивным и негативным.