PepsiCo продает свой молочный завод структурам экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева

В этом районе уже создана компания «Медведовский молочный завод», структура, связанная с «Агрокомплексом» Александра Ткачева. Завод PepsiCo перерабатывает 180 тонн сырья в сутки.

Ранее Danone и американская компания PepsiCo возглавили рейтинг 30 крупных переработчиков молока в России, составленный «Союзмолоком». Однако после западных санкций Danone была передана в управление племяннику Рамзана Кадырова, а PepsiCo срочно продает молочный завод в Краснодарском крае мощностью 180 тонн сырья в сутки.

По данным Коммерсантъ, покупателем стала структура, связанная с «Агрокомплексом» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачёва. Эксперты считают, что сделка позволит покупателю увеличить долю собственной переработки, снизив зависимость от спроса сторонних заводов. Как отмечает издание, летом на отраслевых ресурсах появилось объявление о продаже соответствующего неназванного актива. Предприятие должно было быть законсервировано для передачи новым владельцам.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что стоимость продаваемого актива будет зависеть от состава и состояния оборудования. Скорее всего, покупателю потребуются вложения в модернизацию.

В декабре, по данным ЕГРЮЛ, в этом районе создана компания «Медведовский молочный завод». В ней 70% принадлежат Виталию Пшеничному, экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК Жуковский» и ООО «МК Шкуринский». Оставшиеся 30% ООО «Медведовский молочный завод» у Татьяны Харченко, она же числится генеральным директором организации.

PepsiCo — один из основных производителей молочных продуктов в России. В портфель брендов входят марки «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник». В отчете АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), которое управляет молочными активами компании, на конец 2022 г. было указано 14 производственных подразделений. За прошлый год объем выпуска молочной продукции ВБД снизился на 8,7% — до 940,7 тыс. тонн. Выручка компании выросла до 117,17 млрд руб. против 107,79 млрд руб.