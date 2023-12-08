Без бутылки не расплатиться: Дума установит новую пошлину для розничной продажи алкоголя

Депутаты придумали, как уменьшить порог входа на рынок для малых предприятий, снизив сумму налога с 65 до 20 тыс. руб. Механизм позволит снизить риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе.

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным внесла предложение уравнять условия для точек розничных торговли алкоголем. Сейчас размер госпошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. руб. за год вне зависимости от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общественного питания, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается установление размера госпошлины в размере 20 тыс. руб. на каждый торговый объект или объект общественного питания в год, указывают авторы документа. Действующий размер государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции является непосильным для малых предприятий, говорится в пояснительной записке:

Это приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что, в свою очередь, способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции. Основной объем нелегального алкоголя в стране (около 65%, или более 20 млн дал) продается через нелицензированную розницу.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Снижение размера государственной пошлины до 20 тыс. руб. в год на данном этапе фактически направлено на легализацию розничной продажи алкоголя, поскольку произойдет снижение барьера для входа на рынок. Предлагаемый механизм по уплате госпошлины за каждый объект и приостановке лицензии в части конкретного объекта позволит существенно снизить финансовые риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе.

Соответственно законопроектом предусматривается установление государственной пошлины за переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в связи с увеличением количества мест торговых объектов или объектов общественного питания в размере 20 тыс. руб. вместо 3 500 руб. за каждый полный (неполный) год оставшейся части срока действия срока действия лицензии по каждому дополнительному торговому объекту или объекту общественного питания.

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