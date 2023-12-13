Новые вкусные традиции зимнего сезона к вашему столу от «Своей Компании»

Подготовка праздника занимает много времени. Но не все получают от этого удовольствие. Можно победить рутину, сделав предновогодний заказ традиционных блюд у известного шефа. Фото для вдохновения.

Скоро наступит долгожданное время, когда волшебство придет в каждый дом. Большинство людей соберется за столом с семьей и друзьями. Любой праздник, а тем более Новый год, — это праздник вкуса: новогодний стол дарит немало приятных впечатлений.

«Своя Компания» подготовила специальное праздничное меню. Блюда из него можно заказать прямо к новогоднему столу. Если воспользоваться доставкой известного ресторана, можно не устраивать забеги по магазинам, а, например, остаться дома и посмотреть интересный фильм или отдохнуть на свежем воздухе.

В общем, если вы не фанат предновогодних страстей, разгорающихся в супермаркетах, вы можете переложить ответственность за готовку на профессионалов. Мало ли приятных занятий можно придумать в предновогодние дни вместо походов за продуктами?

Бренд-шеф ресторанов «Своя Компания» Максим Соколов вместе с командой разработали меню из самых вкусных, любимых и запоминающихся новогодних блюд.

Все желающие могут выбрать то, что хочется, и заказать с 5 по 31 декабря по предзаказу — за сутки до доставки. Но если хочется, чтобы вам привезли новогодние блюда именно 30 и 31 декабря, это лучше сделать заранее.

Салаты — всему голова

В праздничном меню представлены традиционные блюда, которые всегда пользуются популярностью.

Например, классический «Оливье» с ветчиной, мягким картофелем, нежным горошком и сочными огурчиками.

Не обошлось и без «Сельди под шубой».

Найдётся в меню и фирменная «Мимоза» с нежнейшим тунцом, придающим салату легкие морские нотки. Его подают вместе с картофелем, сладковатой морковью, пикантным луком и, конечно же, яйцом.

Также к новогоднему столу вам приготовят «Полянку» из сочной курицы, изысканных шампиньонов, нежной творожной рикотты и мраморного сыра.

Для любителей классики есть «Греческий салат» с сыром фета, имеющим солоноватый сливочный вкус, ароматными травами, зеленью и овощами. А также любимый многими «Цезарь» с кусочками курицы, хрустящими гренками, томатами черри, свежим салатом и сыром.

Тем, кто хочет встретить год необычно, в«Своей Компании» предложат новогодний шеф-салат с ярким, как бенгальский огонь, вкусом. В нем сочетаются невероятная свежесть кальмаров и креветок и пикантность колбасок чоризо.

Разносолы для праздничного перекуса

На закуски можно заказать набор из шести теплых тарталеток. Их приготовят с начинками из сыра и свежей зелени, нежной ветчины и сыра, а также из жульена и ароматных грибов.

Также в меню есть рыбное, домашнее мясное и сырное ассорти — каждый найдет себе что-то по вкусу.

И, конечно, для вашего новогоднего стола приготовят уральский холодец из двух видов мяса. Яркость вкусу этого блюда придают специи и насыщенный бульон. Его привезут вам с солеными огурчиками и помидорами.

Любители бутербродов могут насладиться мини-брускеттами. Их готовят с окороком, пикантность вкуса которого оттеняет творожная рикотта, а также с копченым лососем.

Горячее меню

Курочка с золотистой корочкой на горячее

На горячее вам предложат хрустящую курицу, которую готовят в фирменном маринаде. Ее подают с беби-картофелем с золотистой корочкой и острой аджикой.

Если хочется встретить год Дракона, наслаждаясь японской кухней, можно заказать четыре сета на выбор: «Аперитив» из 26 роллов, «Горячий микс» — из 24, «Новогодний сет для своих» — из 40 штук и «Большой сет закусочных роллов» на почти полтора килограмма из 49 роллов.

Сладкий финал

На десерт в «Своей Компании» предложат изысканный рождественский кекс, праздничный морковный торт и сет из четырех ярких новогодних пирожных. Их готовят ﻿﻿из тёмного шоколада с освежающей начинкой из смородины и брусники, белого шоколада с конфи из маракуйи, оттеняющим сладость легкой кислинкой, а также из мяты и шоколадной крошки — вкус лета и зимы одновременно.

Для больших компаний

Для больших компаний в меню найдутся четыре комбо-набора. Сырное, мясное ассорти, по шесть тарталеток и мини-брускетт с окороком и лососем, а также новогодние пирожные — в сете «Все, что надо для фуршета».

В «Новогоднем хит-параде» шесть теплых тарталеток, килограмм «Полянки», столько же «Сельди под шубой», «Оливье» и фирменной «Мимозы», а также полкило новогоднего шеф-салата с морепродуктами и колбасками чоризо.

На «Большой новогодний стол» вам привезут хрустящую курицу с беби-картофелем и аджикой, уральский холодец с соленьями, по килограмму — «Оливье» и «Сельди под шубой», по полкило — «Мимозы», «Полянки» и новогоднего шеф-салата. Кроме того, в наборе шесть тарталеток и праздничный морковный торт.

Компания хочет отпраздновать с роллами? Тогда для вас набор «Новый год в японском стиле». В нем два с лишним килограмма роллов — «Большой сет закусочных роллов» и «Горячий микс».

Закажите новогодние блюда из сети ресторанов «Своя Компания» на сайте или в приложении и создайте атмосферу праздника для своих близких!

Сайт: svoya-kompaniya.ru

TG: https://t.me/svoya_kompania

ВК: https://vk.com/sk_withlove

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Фото предоставлены «Своя Компания»

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