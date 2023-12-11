В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?

Например, при получении повестки из военкомата гражданин будет обязан в течение пяти дней сдать загранпаспорт в МФЦ, а при попытке пересечь границу документ изымут и признают недействительным.

В России вступил в силу закон о едином перечне оснований недействительности паспортов. «Коммерсант» напоминает, что Владимир Путин подписал документ еще летом, он вступил в силу спустя 180 дней. В тексте закона сказано, что органы МВД и ФСБ смогут изымать загранпаспорта у военнослужащих, причем погранслужба сможет это делать прямо при пересечении границы.

Ограничения для военнослужащих на выезд из страны с возможной «передачей» паспорта на временное хранение упоминаются еще в редакции закона от 1996 г., но теперь, если гражданин все же оставил документ при себе, его признают недействительным и изымут, — поясняет издание.

Согласно новому закону, человек, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку, должен в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Там документ будет находиться до истечения срока ограничения на выезд или до конца срока действия паспорта.

В тексте закона также сказано, что загранпаспорт могут признать недействительным и изъять, если гражданин с ограниченным правом на выезд не передал его на хранение в определенное ведомство в течение пяти дней.

Речь идет о допущенных к сведениям особой важности, направленных на военную службу, служащих в ФСБ, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, осужденных и ряде других категорий, — уточняется в законе.

Ранее DK.RU рассказывал, что цифровизация воинского учёта приравнивает вручение военнообязанному повестки о призыве с момента размещения ее электронной копии в «личном кабинете» на Госуслугах.

Поправки также предусматривают запрет на выезд из страны со дня получения повестки. Кроме того, если человек не явится по повестке в военкомат, то через 20 дней его могут лишить возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и прочее.