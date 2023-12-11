Хантят до 30 декабря. Стоит ли менять работу в конце года?/ Инструкция Алёны Владимирской

Со времен ковида декабрь перестал быть расслабленным месяцем и периодом корпоративов, наем сотрудников, по словам экспертов, продолжается до конца года. Какие риски есть при смене работы в декабре?

Традиционно считается, что декабрь — не лучшее время для смены работы, поскольку в последний месяц года деловой настрой сходит на нет в преддверии новогодних каникул. Однако основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская говорит, что в последние пару лет отношение к найму сильно изменилось: «Рекрутируют и хантят до 30 декабря. Мода на расслабленный корпоративный декабрь умерла вместе с ковидом. Все пашут. Рекрутеры тоже».

По мнению Владимирской, многие компании хотят нанять человека именно в декабре, поскольку руководители подразделений опасаются, что если ставка будет не занята, в конце декабря ее сократят. Стоит ли менять работу в последний месяц года и какие есть риски — Алена Владимирская рассказала на своей странице в соцсети.

— Основная проблема рекрутинга декабря — дикая загрузка топов. Поэтому рекрутер вас на собеседование зовет, а вот потом дырки в календаре у топа найти не может. И очень частая и очень смешная картина — в начале января звонок от клиента: слушай, мы кого-то собеседовали в декабре, помним, что неплохой, но все напрочь забыли. Кто это был? Давай все по-новой, веди его.

Риски декабрьского найма:

1. Индексация зарплат. Вы не попадаете в плановую январскую индексацию зарплаты. Она планируется как раз декабре, и на новеньких январских не распространяется. Поэтому вы, выходя в январе на работу, вероятнее всего, три месяца или полгода будете получать на 10 процентов меньше, чем такие же недекабрьские. На остальные месяцы это не распространяется.

2. Отзыв офферов. Вещь редкая, но крайне неприятная. В конце декабря-начале января топы уходят на новогодние каникулы. И есть время подумать о будущем. В том числе и своей компании. Плюс сводится годовой бюджет. И тут иногда становится понятно, что желание — давай откроем новое направление, давай возьмем больше людей — не подкреплено ни деньгами, ни смыслом. Прогнозы не сбылись, а людей уже срекрутили. Офферы выставили. Вот тут бывают отзывы офферов.

К сожалению, в России это законно, потому что как раз оффер никакой юридической силы не имеет — это просто письмо компании о том, что она вас «хочет». И именно в этот период офферы отзываются чаще (хотя это неприятная редкость всегда).

Представьте, каково кандидату — и с той работы уволился, и на новой оффер отозвали.

3. Репутация кандидатов. Считается, что декабрьские кандидаты, особенно если топы, — «неудачники». Все потому, что ищут работу сейчас, не дожидаясь годовых бонусов. О чем это говорит? Типа у него бонусов не будет, либо он плохо работал, либо компания в целом. Но этот риск перекрывается очень легко, если вы говорите, что готовы уйти, только дождавшись бонусов, просто процесс поиска начали раньше.

Итак. В декабре в последние годы вакансии есть. И их немало. И собеседования проходят до 30 декабря. Так что искать работу вполне можно.

Ранее Алена Владимирская рассказывала, что в 2023 г. сложилась уникальная ситуация не в пользу «белых воротничков». Как сообщал DK.RU, несмотря на то, что очень много говорят о дефиците сотрудников, в основном речь идет о «синих воротничках» (рабочих на заводах) и инженерах.