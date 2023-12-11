Аналитики ожидают пятого повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 декабря / МНЕНИЯ

Большинство финансовых экспертов уверены, что Центробанк в пятницу пойдет на очередное повышение ключевой ставки. Их мнения расходятся только в том, насколько жестким будет решение ЦБ.

Аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний считают, что Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря повысит ключевую ставку, пишет РБК. Если это произойдет, декабрьское повышение станет пятым подряд.

Издание опросило 31 эксперта, 28 из них высказали предположение, что в пятницу ставку поднимут до 15,5-17%. Абсолютное большинство опрошенных (22 аналитика) полагают, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов — с 15 до 16% годовых.

Так, например, считает старший аналитик «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский:

Актуальное значение ключевой ставки Банка России на 2,1% выше текущей инфляции, рассчитанной с устранением фактора сезонности (12,9% Saar). Однако этого недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к таргету (4%) в краткосрочной перспективе. В этой связи, с учетом поступивших макроэкономических данных (не забываем также про бюджетный импульс, который экономика может получить в декабре этого года), c высокой вероятностью нас ждет еще одно повышение ключевой ставки на заседании, которое запланировано на 15 декабря.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин также ждет повышения ставки до 16%. По его словам, это не станет неожиданностью для рынка:

Кредитование хоть и замедлилось, но не достигло темпов, которых хочет добиться ЦБ, — прироста на 5–10% в год. Из-за этого усиливаются риски, что по итогам года инфляция выйдет за верхнюю границу прогноза ЦБ в 7,5%. Большее беспокойство регулятора могут вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до пятимесячных минимумов, — отмечает Рапохин.

Финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер, а также главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагают, что регулятор может пойти на более жесткое повышение до 17%:

Судя по данным Росстата, предыдущие повышения ставок не смогли в достаточной степени затормозить рост внутреннего спроса и имели ограниченный по времени эффект на состояние экономики. Если на декабрьском заседании ЦБ повысит ставку меньше чем на 100 б.п., то в феврале 2024 г. регулятор проведет еще один раунд ужесточения. Повышение же ставки сразу на 200 б.п. будет означать паузу в ужесточении, — считает Беккер.

Кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиции» Михаил Иванов уверен, что у ЦБ нет необходимости действовать жестко. По его мнению, повышения может и не быть, а если оно случится, то будет в пределах 50 б.п.:

Регулятору нет необходимости больше повышать ключевую ставку, поскольку она влияет на экономику с лагом. А текущие темпы инфляции уже показывают признаки замедления. Сезонно сглаженная динамика инфляции в пересчете на год в октябре замедлилась до 9,5 с 14,5% в сентябре.

Как следует из отчета Центробанка, по итогам октября годовая инфляция ускорилась до 6,69%, а в ноябре она составила 7,5%, что совпадает с верхней границей прогноза Банка России. Именно растущая инфляция и является главной причиной повышения ключевой ставки.

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов рассказывал DK.RU, что Центробанк будет придерживаться ужесточения денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция в стране не опустится до 4%:

В этом году у нас осталось одно плановое заседание совета директоров, и нехитрые математические вычисления позволяют прикинуть, что, в зависимости от статистических данных и наших оценок, мы либо оставим ставку на уровне 15%, либо будем немного повышать. О возможном снижении говорить преждевременно.Что касается 2024 г., то в рамках среднесрочного прогноза среднегодовой уровень ключевой ставки в будущем году составит 12,5-14%. То есть с высокой вероятностью в 2024 г. ключевая ставка может уменьшиться, если мы увидим устойчивое снижение инфляции, а также инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Напомню еще раз, что наша цель по инфляции в 2024 г. — 4%, — объяснял эксперт.

При этом финансовые аналитики считают, что ЦБ не удастся достичь в 2024 г. своих целей по инфляции. По их мнению, в 2024 г. она составит в среднем 5,1%, а до 4% опустится только в 2025 г.