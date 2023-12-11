Аварии, проблемы с транспортом и дистант: как Средний Урал переживает холода

Энергетики и коммунальные службы региона перешли на круглосуточные дежурства в режиме повышенной готовности. А общественный транспорт в Екатеринбурге снизил скорость.

Последнюю неделю в Свердловской области сохраняются морозы. Их пик пришелся на минувшие пятницу и воскресенье: на севере и востоке региона зафиксировали температуру ниже минус 40 градусов, на окраинах Екатеринбурга — ниже минус 35 градусов. По традиции учебные заведения отправили учеников по домам, а коммунальщикам пришлось работать в круглосуточном режиме.

Школы и вузы

На прошлой неделе многие школы области в связи с холодами приняли решение о временном переходе на дистант. Сегодня особый режим работы решили продлить как минимум на один день — 12 декабря. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Многие вузы также продолжают учиться в удаленном режиме. Например, студенты УрФУ ушли на дистант с 7 по 13 декабря.

Транспорт

Конец прошлой рабочей недели запомнился перебоями трамвайного движения в разных частях города.

А вечером в воскресенье рядом с остановкой на ул. Начдива Онуфриева загорелся троллейбус, который следовал по маршруту. Как подтвердили в мэрии Екатеринбурга, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Водитель и кондуктор оперативно эвакуировали пассажиров, поэтому никто не пострадал. Сам троллейбус спишут — ему было более 20 лет.

Сегодня в связи с низкой температурой воздуха было введено ограничение скорости движения общественного транспорта: троллейбусов — до 25 км/ч, трамваев — до 20 км/ч.

ЖКХ

Одна из самых заметных в Свердловской области аварий произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила, где из-за порыва теплотрассы без тепла в домах остались жители 89 многоквартирных домов, 45 частных и 9 социальных учреждений. Тепло и горячая вода начали поступать в дома вчера вечером. Сегодня власти Нижнего Тагила сообщали, что работы продолжаются

Без света в минувшие выходные остались жители сел и поселков Белоярского района вблизи Екатеринбурга. Особенно острой оказалась ситуация в Косулино, Рассохе и Прохладном, где ведется активная застройка индивидуальным жильем. Энергетики объяснили перебои в поставках электроэнергии с повышенной нагрузкой на инфраструктуру. Всего власти Белоярского района за период 8-10 декабря насчитали 17 аварий на системах электроснабжения, большинство из них уже устранены. Аналогичные проблемы возникли и в Сысертском районе.

В Екатеринбурге обошлось без крупных аварий. Но в отдельных домах проблемы все-таки возникли. Так СМИ сообщали, что без отопления в мороз остался дом на Старых Большевиков, 91. Прекратилась подача горячей воды на Новосибирской, 103.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга напомнили жителям, что нужно делать в случае возникновения аварийных ситуаций. Прежде всего, нужно обратиться в свою УК.

Если прекратилась подача холодной воды, необходимо обратиться по единому номеру телефона ЕМУП «Водоканал»: +7 (343) 222-22-70.

Если в доме пропала горячая вода, обращаемся в АО «Екатеринбургскую теплосетевую компанию» по телефонам: +7 (343) 329-37-00 – магистральные сети, +7 (343) 329-37-01– квартальные сети.

В случае отключения электроэнергии можно позвонить в «Россети Урал» по телефону Центра поддержки клиентов по вопросам электроснабжения: 8-800-2200-220.

Когда все это закончится?

По сообщениям Уральского Гидрометцентра, суровые морозы сохранятся в Свердловской области до 12-13 декабря. После этого температура воздуха начнет постепенно повышаться и приблизится к нормальным показателям.

В материале использовано фото читателей е1.ru

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