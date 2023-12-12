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ФСБ и налоговая раскрыли серую схему по производству пива на десятки миллиардов

ФСБ и налоговая раскрыли серую схему по производству пива на десятки миллиардов
Иллюстрация: РИА новости

Нелегальные производители либо скрывают реальные объемы производства пива, либо прикрываются производством безалкогольных напитков. Нелегальное пиво чаще всего продают через «наливайки».

#НАЛОГИ#ФСБ#НОВОСТИ

Налоговики совместно с ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива, пишет РБК. Согласно информации источников, нелегальные производители ежегодно выпускают больше 2 млрд литров неучтенного пива. Суммы неуплаченных акцизов и НДС исчисляется при этом десятками миллиардов руб.  

На данный момент выявлено две схемы по теневому производству пива. Первая основана на скрытом производстве, когда участники закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства.  

Налоговики заметили, что у таких предприятий ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, а количество готового продукта, который регистрируется в ЕГАИС, остается прежним.  

По средним нормам, которых придерживаются производители в своих технических условиях, на выпуск 10 л пива нужно около 2 кг солода. Даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 млрд л пива. Но в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 млрд л пива. Объем неучтенного пива оценивается в 2,3 млрд л, — объясняет источник.  

Вторая схема основана на том, что пиво производят под видом безалкогольной продукции, которая не требует акцизов:  

Производство безалкогольных напитков, например, лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво.  

По словам собеседников РБК, незадекларированное пиво производители продают, как правило, в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары.  

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов добавляет, что около 80% продажи неучтенного пива приходится на «наливайки, которые мимикрируют под точки общепита, торгуя с нарушением ограничения по продажам в ночное время и оказывая негативное влияние на репутацию индустрии».  

Ранее сообщалось о проведении обысков на Ипатовском пивоваренном заводе, которое выпускает пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax. В компании произошедшее не комментировали, в то время как источники заявляли, что действия силовиков связаны с выявлением схемы скрытого производства пива.  

Как сообщал DK.RU, в недавнем интервью глава ФНС Даниил Егоров отмечал, что налоговая видит наличие серых схем на рынке производства пива:  

Повышенное налогообложение, акцизы — это как раз тот случай, создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему. Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов, — отмечал он.

Автор: Екатерина Тарханова
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