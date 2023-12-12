ФСБ и налоговая раскрыли серую схему по производству пива на десятки миллиардов
Нелегальные производители либо скрывают реальные объемы производства пива, либо прикрываются производством безалкогольных напитков. Нелегальное пиво чаще всего продают через «наливайки».
Налоговики совместно с ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива, пишет РБК. Согласно информации источников, нелегальные производители ежегодно выпускают больше 2 млрд литров неучтенного пива. Суммы неуплаченных акцизов и НДС исчисляется при этом десятками миллиардов руб.
На данный момент выявлено две схемы по теневому производству пива. Первая основана на скрытом производстве, когда участники закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства.
Налоговики заметили, что у таких предприятий ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, а количество готового продукта, который регистрируется в ЕГАИС, остается прежним.
По средним нормам, которых придерживаются производители в своих технических условиях, на выпуск 10 л пива нужно около 2 кг солода. Даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 млрд л пива. Но в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 млрд л пива. Объем неучтенного пива оценивается в 2,3 млрд л, — объясняет источник.
Вторая схема основана на том, что пиво производят под видом безалкогольной продукции, которая не требует акцизов:
Производство безалкогольных напитков, например, лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво.
По словам собеседников РБК, незадекларированное пиво производители продают, как правило, в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов добавляет, что около 80% продажи неучтенного пива приходится на «наливайки, которые мимикрируют под точки общепита, торгуя с нарушением ограничения по продажам в ночное время и оказывая негативное влияние на репутацию индустрии».
Ранее сообщалось о проведении обысков на Ипатовском пивоваренном заводе, которое выпускает пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax. В компании произошедшее не комментировали, в то время как источники заявляли, что действия силовиков связаны с выявлением схемы скрытого производства пива.
Как сообщал DK.RU, в недавнем интервью глава ФНС Даниил Егоров отмечал, что налоговая видит наличие серых схем на рынке производства пива:
Повышенное налогообложение, акцизы — это как раз тот случай, создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему. Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов, — отмечал он.