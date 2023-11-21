«Когда мы начинаем проверку, это не просто так». Интервью главы ФНС / ГЛАВНОЕ

По итогам 2023 г. налоговые поступления выросли на 9% до 46 трлн руб., при этом потенциал для роста в 2024 г. также есть. На какие отрасли в 2024 г. ФНС будет внимательно смотреть?

Глава ФНС Даниил Егоров дал большое интервью РБК, в котором рассказал про собираемость налогов в России, про серые схемы, которые все еще использует бизнес, про претензии ФНС к блогерам и про блокировку активов бизнеса по требованию ФНС. DK.RU публикует главные заявления.

Про налоговые поступления по итога 2023 г.

— Общие поступления в консолидированный бюджет составят примерно 46 трлн руб. Это рост на 9%. Очень хорошо чувствуют себя региональные налоги и сборы, где рост на 14%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ненефтегазовые налоги — 13% роста. Если посмотреть по десяти месяцам, налог на прибыль дает практически 20% роста. Страховые взносы растут на 29%, но это аномальный рост.

В новых регионах у нас около 138 тыс. компаний и ИП, которые работают институционально, обладая полной правоспособностью. Поступления за десять месяцев 2023 г. с их стороны составили 144 млрд руб.

Про налог на сверхприбыль

— Мы собрали около 40 млрд руб. Планируем выйти на 300 млрд руб. Но это зависит от того, как поведут себя компании. У них есть опция заплатить в этом году с дисконтом либо заплатить в следующем году без дисконта. Поэтому итоговые поступления зависят от модели поведения компаний.

Про схемы ухода от налогов

— Есть три отрасли, которые я пока не могу обозначить, где существует высокий налоговый потенциал с точки зрения прекращения использования схем. Если говорить о том, к каким налогам это относится, я бы определил три основных: НДС, акцизы и налог на прибыль плюс связанные в расходной части с НДС вычеты.

Какое-то время назад появлялись схемы с «арендой» касс. Касса стоит и чеки пробивает, но к конкретному предприятию имеет очень условное отношение. Такие кассы работают через «операторов». И как только мы получаем данные об операторе, всё — все пользователи тут же вскрыты. Один оператор был раскрыт в конце прошлого года, через него проходили миллиарды. И один случай был вскрыт в этом году: больше 900 касс с оборотом 60 млрд руб.

Есть несколько моделей возникновения схем в отдельных секторах. Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему. У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание.

На рынке пива тоже есть признаки использования схем.

У нас есть инструменты контроля для выявления схем — например, НДС, где есть проблема вычетов. Мы знаем отрасли, в которых работают налогоплательщики — условные выгодоприобретатели схем. То есть мы можем распределить этот схемный вычет (1%) по отраслям. Кроме того, если кто-то пользуется схемой по НДС, логично предположить, что он будет сразу пользоваться схемой по налогу на прибыль. Далее, есть риск, что заработная плата будет идти через неучтенные средства. Значит, надо наблюдать, нет ли аномалий в зарплате, которые создают риски для НДФЛ и для страховых взносов.

Про блогеров

Как рассказывал DK.RU в начале 2023 г. ФНС плотно взялась за блогеров. Весной СКР возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов в отношении блогера Лерчек и ее мужа, Александры Митрошиной и «королевы марафонов» Елены Блиновской. Даниил Егоров так комментирует претензии ФНС к блогерам:

— Блогеры — такие же налогоплательщики, как мы все. Они создают продукты, которые в том числе формируют нашу экономику, генерируют ВВП. И говорить о том, что можно как-то пренебрежительно относиться к этим людям, в корне неверно.

С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли, и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией.

Про обеление ресторанной отрасли

DK.RU рассказывал, что в 2022 г. Росфинмониторинг совместно с ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов и проводят расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств. В этом году Центробанк подготовил новые рекомендации для банков по контролю магазинов и ресторанов после выявления уязвимостей на рынке эквайринга. Вот что о ресторанном рынке говорит Даниил Егоров:

— Если говорить об общепите, то схемы, которые используются через публичные отношения, наиболее уязвимы. Если компания выдает чеки и начинает создавать какие-то схемы, они, конечно, будут легко выявлены. К сожалению, не все это понимают… Проект с общепитом проходил свои этапы.

Когда заработала система онлайн-касс, коллеги сами к нам пришли, понимая проблему, и сказали: «Если представить ситуацию, что мы абсолютно белые, то мы будем за гранью рентабельности». И для меня это тоже прогресс — к нам приходят налогоплательщики, у которых есть очевидные проблемы, и обсуждают чувствительную тему, осознавая свою неуплату налогов. Это новый уровень отношений, который раньше трудно было представить.

Мы сели и с ними вместе анализировали, за счет чего это происходит. И поняли, что во многих случаях они правы.

В 2023 г. в целом по общепиту поступления в консолидированный бюджет составили 128,5 млрд руб. с темпом роста 115,6% (+17,3 млрд руб., в том числе НДФЛ 6,6 млрд руб.).

Про право ФНС блокировать активы бизнеса

Правительство возобновило подготовку законопроекта о праве налоговиков оперативно замораживать активы средних и малых компаний и ИП. Такая инициатива включена в стратегический документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы», рассказывал DK.RU.

— До 50 млрд руб. оказываются вне налогообложения из-за определенных действий недобросовестных налогоплательщиков. Когда мы начинаем проверку, то, скорее всего, это не просто так.

Блокировка активов это условный залог не на момент возникновения налогового обязательства, а на момент открытия проверки. Это обеспечительная мера для предотвращения вывода имущества — основных средств. При этом бизнес работает так же, как работал. Бизнес может пользоваться основными средствами, но не может продать средство производства. С моей точки зрения, это компромисс.

За девять месяцев прошлого года мы провели 8 тыс. проверок, в этом — 4 тыс. По всей России 4 тыс. выездных налоговых проверок: наверное, это уже о чем-то говорит. Пусть к концу года их будет 6–7 тыс. проверок. Очевидно, что неуместно говорить о поголовном налоговом терроре, когда мы выходим с проверками.

Про редомиляцию компаний

— У нас сейчас около 277 компаний, которые переехали. С точки зрения количества это немного. Но это крупнейшие холдинги страны. 141 холдинг переехал в этом году.

Про отказ от деклараций 3-НДФЛ и упрощенные вычеты

— Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов.

Мы в течение 2024 г. будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее. Сами вычеты начнем предоставлять с 2025 г.

В этом году средний срок возврата НДФЛ при получении вычетов в упрощенном порядке составляет восемь дней. Еще несколько лет назад доходило до четырех месяцев.

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