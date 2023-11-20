Блогер Лерчек выплатила полмиллиарда долгов по налогам. Уголовное дело продолжается

Чекалины выплатили 311 млн руб. основного долга, 124 млн руб. штрафа, а также доначисления. В отношении блогеров заведено два уголовных дела: о неуплате налогов, а также об отмывании средств.

Блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн руб., чем полностью погасили задолженность перед государством, об этом ТАСС рассказал адвокат Константин Третьяков.

Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн руб. (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн, в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф, — рассказал он.

По словам адвоката, погасить долг по налогам удалось после того, как следователь снял арест со счета Чекалиных.

Напомним, что в марте 2023 г. на Чекалиных завели дело о неуплате налогов и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). По версии следствия, Валерия как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов. Она превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников, рассказывал DK.RU.

Позже в отношении блогеров возбудили еще одно уголовное дело об отмывании денег: они якобы легализовали денежные средства в сумме более 130 млн руб., приобретя на них доллары, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

В мае блогеры заняли 311 млн руб. у друзей и погасили основной долг перед налоговой, однако не оплатили штраф и пени, сообщал DK.RU. ФНС начислила блогерам штраф в размере 40% — 124 млн руб. — по делу об уклонении от уплаты налогов. Теперь же долг погашен в полном объеме.

Добавим, что весной СКР возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов в отношении еще двух крупных блогеров: Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму 127 млн руб., а «королеву марафонов» Елену Блиновскую — 1 млрд руб. Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России.