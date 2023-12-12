Минтруд запретил заключать трудовые договоры с сотрудниками, работающими из-за рубежа

Ведомство настаивает, что Трудовой кодекс регулирует отношения только внутри страны. При этом сотрудники обязаны сообщать о своем переезде. Юристы говорят, что запретов на работу с релокантами нет.

Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Права и обязанности сотрудников и работодателей могут обеспечиваться только в пределах страны, — объяснили там.

В ведомстве отметили, что трудовое законодательство носит национальный характер, то есть нормы права регулируют рабочие отношения внутри страны. В министерстве добавили, что с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), учитывая особенности местного и зарубежного законодательства.

По закону, у россиян нет прямой обязанности уведомлять начальство о выезде за границу. При этом если сотрудник собирается работать удаленно из другой страны, то он должен поставить руководство в известность. Иначе это будет нарушением условий трудового договора о месте деятельности, — объясняют в Минтруде.

Председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова добавила, что правила трудового кодекса распространяются на граждан, которые работают именно на территории России.

Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова уверена, что никаких запретов и ограничений в Трудовом кодексе (ТК) для релокантов нет. По ее словам, большинство судов поддерживают дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

Минтруд не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с уехавшими — только подчеркивать их противоречия законодательству. Однако ТК не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками. Поэтому число компаний, у которых есть в штате зарубежные удаленщики, увеличивается, — добавил консультант ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев.

По словам участников рынка, при работе с релокантами важно помнить, что могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян настаивает, что в период кадрового голода предприятиям не так важно, из какой страны работает сотрудник:

Теперь ставки НДФЛ для резидентов и релокантов уравнены и составляют 13% (либо 15% — для зарабатывающих более 5 млн в год). В этом плане и для компаний, и для бюджета не имеет значения, в какой стране находится дистанционный сотрудник.

Ранее DK.RU рассказывал, что с 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе, которые закрепили понятие «дистанционная (удаленная) работа». В частности, трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может быть предусмотрено выполнение трудовых функций на дистанционной основе. При этом дистанционный формат работы не может быть основанием для снижения заработной платы.