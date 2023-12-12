Новые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — планы Валерия Ананьева

«Мы не хотим снижать планку по вводу жилья, поэтому выходим на новые площадки». Уходящий год стал рекордным для «Атомстройкомплекса». Какие драйверы развития рынка сохранятся в 2024 г.?

Сегодня прошла ежегодная итоговая пресс-конференция Валерия Ананьева, главы компании «Атомстройкомплекс», председателя комитета по строительству СОСПП, заслуженного строителя России.

В беседе с журналистами он затронул самые важные для рынка недвижимости темы — продолжится ли строительство и ввод и в эксплуатацию новых объектов, какую роль играет льготная ипотека, сохранится ли дефицит на строительные материалы, как будут решаться проблемы домов, занесенных в список объектов культурного наследия.

DK.RU публикует тезисы его выступления.

Жилая недвижимость и социальные объекты

— 2023 г. для нас очень удачный, как и для многих строителей Екатеринбурга. Мы выполняем в срок, все что планировали. Подготовили квоту жилья более 160 тыс. кв. м, более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений. В декабре закончим строительство, ввод в эксплуатацию намечен на январь в соответствии с договорами. Это один из рекордных годов. К концу года нам повысили наш кредитный рейтинг до А- с ВВВ+.

Больше половины жилья реализовано с помощью ипотеки, в том числе льготной. Хотелось бы, чтобы она оставалась драйвером рынка недвижимости.

Сегодня легче продавать маленькие квартиры, потому что стоимость кв. м высокая. У нас средняя площадь квартир 60 м, а на рынке — 40 м. Мы считаем, что квартира не должна быть менее 39 кв. м. Можно сказать, что мы предлагаем жилье более высокого качества, чем в среднем по рынку.

Мы заканчиваем строительство ЖК «Просторы», построили мост через речку, очистные сооружения и дороги. Также заканчиваем строительство ЖК «Северное сияние» — квартал на месте первых уралмашевских бараков, сейчас это европеизированный уголок городской застройки.

Возобновили работы на улице Жукова. В ближайшее время откроем продажи в этом комплексе. Мы считаем, что этот объект является долгожданным для жителей города, потому что стройка надоела, и само по себе это место привлекательно для приобретения комфортного жилья.

Кроме того, мы вышли на новые площадки. Это район на северном Химмаше, где будет построено современное жилье, рядом с парком. Мы принимаем участие в его оснащении — сделали тренировочную базу для чемпионата мира по футболу к 2018 г. и продолжаем его благоустраивать.

Как подрядчик в реализации госконтрактов мы в этом году вывели ряд выдающихся объектов, в том числе «Дворец водных видов спорта» общей площадью 61 тыс. кв. м — сооружение мирового уровня для спортсменов. Но им могут пользоваться не только профессионалы, а также все жители области.

В 2023 г. нам удалось ввести в эксплуатацию губернаторский лицей — флагманский проект недвижимости для образования. При строительстве мы использовали идеи, заимствованные у европейцев, в первую очередь у финнов — использование для образования не только классов, но и других территорий — рекреаций и атриумов. Здесь великолепный актовый зал на 600 мест, как в ТЮЗе, и современная библиотека, несколько спортзалов. Все предусмотрено для реализации дополнительного образования.

В следующем году мы не хотим снижать планку по вводу жилья, поэтому выходим на новые площадки — это большой район застройки по Ирбитской в Пионерском поселке, улица академика Парина в Академическом, в следующем году планируем приступить ко второй очереди жилья на северном Химмаше.

У нас есть земля под ИЖС в Среднеуральске. Вполне возможно, попробуем реализовать коттеджный поселок с высоким уровнем инфраструктуры.

Планы по развитию промышленности

— Чтобы обеспечить не только нашу стройку, но и помочь реализовать планы всех строителей области, уделяем внимание развитию собственного производства. Большой популярностью пользуются наши твинблоки. Летом людям приходилось ждать в очереди по несколько месяцев, чтобы получить продукцию после оплаты. Поэтому мы решили построить еще один завод по выпуску нашей продукции в Сысерти с объемом производства 400 тыс. кубов в год.

Нам самим в этом году приходилось стоять в очереди за утеплителем, поэтому мы строим вторую очередь завода в Богдановиче по производству минплиты при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

О восстановлении объектов ОКН

— Мы много говорили о том, что город хорош, когда он строится не на пустом месте, когда присутствуют объекты архитектуры предыдущих поколений, они одухотворяют город. Сегодня сохранение памятников, их приспособление для дальнейшей жизни должны быть в фокусе внимания строителей и общества.

Несмотря на всю сложность работы с домами-памятниками, мы эту работу продолжаем. Мы выполнили реконструкцию дома доктора Сяно на углу Карла Либкнехта и Белинского. Туда переехал Демидовский фонд. Реконструкция была очень сложная и интересная. Насколько могли, мы восстановили первоначальный облик здания. На мой взгляд, объект получился красивым. Внутри даже интереснее, чем снаружи.

Есть планы заниматься Музеем изобразительных искусств — это тоже объект культурного наследия. Мы уже выполнили там ремонт входной группы, обновили гардероб, сохранили уникальные интерьерные элементы. Там чугунный кованый плинтус, чугунные плиты на полу, и рядышком выполнили работы по установке бюстов Петра и Екатерины I к 300-летию.

В наступающем году планируем восстановить дом Шмидена рядом с домом Шумкова, объединить все в единый ансамбль с усадьбой. Это ближайшие планы. И, конечно, присматриваем объекты для восстановления в следующие периоды, никоим образом не хотим от этой работы отказываться. Наоборот, будем делать все для реконструкции и приспособления ОКН в Екатеринбурге.

Кроме того, я хочу сказать, что с 1 сентября вступили в силу изменения в закон об ОКН, упрощен порядок проведения капремонтов в многоквартирных домах-ОКН. Необходимо, конечно, и дальше корректировать нормативную базу, чтобы у инвесторов и строителей была возможность приспосабливать памятники, и привлекательность работы с памятниками для них повышалась.

Напомним, в этом году Валерий Ананьев стал призером премии «Человек года» в номинации «Новаторы». Подробнее в материале DK.RU: «Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни. Репортаж с церемонии «Человек года — 2023».