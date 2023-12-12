Opera Tower — перезагрузка. Знаменитый долгострой будет изменен и закончен

Весь следующий год один из крупных застройщиков Екатеринбурга планирует посвятить подготовке документов на строительство, а в 2025 г. приступить к непосредственной стройке.

В «Атомстройкомплексе» определились с новой концепцией Opera Tower и готовят новый проект здания. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель компании Валерий Ананьев.

«Атом» согласовывает объект с разными структурами и заново устанавливает охранные зоны. Многие нюансы необходимо привести в соответствие с законами, которые поменялись, объяснил Ананьев.

«Боюсь, что мы потратим еще весь год на то, чтобы привести документацию в порядок и получить все необходимое для строительства. Мы эту работу не останавливаем. Это не просто работа ради работы», — заверил гендиректор.

В стилобатной части здания будут офисы, галереи магазинов, рестораны, фитнес-зал, стрит-ритейл. Верхние этажи отдадут под жилые апартаменты. Компания планирует закончить бюрократические процедуры в 2024 г. и приступить к строительству в начале 2025 г.

Напомним, что строительство Opera Tower было заморожено в 2015 г. В 2021 г. Валерий Ананьев уже анонсировал его возобновление. Но случился 2022 г. со всеми его событиями.

До 2015 г. предполагалось, что здание будет высотой 155 м, стоимость проекта оценивали в 6 млрд руб., но со временем проект изменили, потому что изменились и требования к строительству таких зданий.

Первый проект башни. Источник: 66.RU

В 2018 г. Валерий Ананьев заявлял, что концепцию необходимо пересмотреть. Высоту здания планировалось уменьшить (сделать менее 100 м), что автоматически лишит его статуса небоскреба. Эскизы были представлены в 2019 г., концепции предполагали размещение в здании детского сада и школы, а также офисов и жилья.

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