Центр города практически запретят застраивать

Единая охранная зона утверждена и уже прошла госэкспертизу. Согласно ей, возводить новые здания в исторической части города можно будет только в одном месте.

У Исторического сквера в Екатеринбурге и расположенных поблизости памятников появится единая охранная зона. Проект уже прошел госэкспертизу и опубликован на сайте Охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Судя по документации, в охранную зону войдут плотина городского пруда, мост на ул. Малышева, Исторический сквер и здания, оставшиеся от завода «Монетка». Всю территорию поделят на несколько зон, в большей части из них будет запрещена любая застройка. Здания высотой не более 13 м можно будет возводить только между музеем ИЗО и ул. Малышева.

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Напомним, в сентябре стало известно, что на старые здания Екатеринбурга выделят почти миллиард рублей. В перечне четыре десятка объектов культурного наследия городского, регионального и федерального значения. Больше всего средств планируется потратить на:

«Фабрику-кухню» УЗТМ. Всего объекту выделят 328 млн руб., 102,5 из них были переданы в 2021 г. Сейчас здание частично разрушено, оно пережило пожар.

Жилой дом В. И. Иванова. На это здание направят 43,2 млн руб. В образце деревянного модерна начала прошлого века сейчас расположен музей «Литературная жизнь Урала XX века».

Дом, где родился писатель-демократ Ф. М. Решетников. На этот дом-музей в Литературном квартале потратят 37,3 млн руб.

«Дом контор», здание в стиле конструктивизма, возведенное в 30-х годах XX в, получит 33 млн руб.

Комплекс зданий по адресу ул. Ленина, 52 лит. Е приведут в порядок за 25,8 млн руб. Речь идет о «доме-расческе», где раньше располагалась поликлиника, а теперь находится креативный кластер.

Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш. Зданию, возведенному в 1963 г. в стиле неоклассицизма выделят 25 млн руб. Сейчас там расположен ЦК «Эльмаш».

Литературно-мемориальный дом-музей Мамина-Сибиряка. На здание на ул. Пушкина выделят 23,5 млн руб. Оно, как и жилой дом Иванова и дом, где родился Решетников, входит в состав Объединенного музея писателей Урала.

Дом, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, — 22,8 млн руб. Дом находится в Литературном квартале.

На второй Дом горсовета выделят 21,6 млн руб. Статус объекта культурного значения здание, возведенное в конце 20-х годов прошлого века, приобрело в 2014 г.

Здание филиала Академии наук СССР — 17,7 млн руб. Здание находится на перекрестке ул. Малышева — 8 Марта. Дом был построен в 1912-1913 гг. по проекту городского архитектора Янковского как торговый корпус.

Помимо различных зданий в списке также две плотины, на Исети и Ольховке.

Ранее в Екатеринбурге утвердили проект реконструкции исторической части ВИЗа.