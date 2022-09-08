Почти миллиард рублей выделят на старые здания Екатеринбурга

Четыре десятка зданий будут реконструированы и начнут использоваться в том числе как общественные места. Больше всего денег выделят на горевшую и разрисованную вандалами «Фабрику-кухню» УЗТМ.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил изменения в постановлении об объектах культурного наследия, которые отремонтируют и приспособят для современного использования в ближайшие три года. Из бюджета города на это выделят 977,6 млн руб.

В перечне четыре десятка объектов культурного наследия городского, регионального и федерального значения. Больше всего средств планируется потратить на:

«Фабрику-кухню» УЗТМ. Всего объекту выделят 328 млн руб., 102,5 из них были переданы в 2021 г. Сейчас здание частично разрушено, оно пережило пожар.

Жилой дом В. И. Иванова. На это здание направят 43,2 млн руб. В образце деревянного модерна начала прошлого века сейчас расположен музей «Литературная жизнь Урала XX века».

Дом, где родился писатель-демократ Ф. М. Решетников. На этот дом-музей в Литературном квартале потратят 37,3 млн руб.

«Дом контор», здание в стиле конструктивизма, возведенное в 30-х годах XX в, получит 33 млн руб.

Комплекс зданий по адресу ул. Ленина, 52 лит. Е приведут в порядок за 25,8 млн руб. Речь идет о «доме-расческе», где раньше располагалась поликлиника, а теперь находится креативный кластер.

Дворец культуры завода Уралэлектротяжмаш. Зданию, возведенному в 1963 г. в стиле неоклассицизма выделят 25 млн руб. Сейчас там расположен ЦК «Эльмаш».

Литературно-мемориальный дом-музей Мамина-Сибиряка. На здание на ул. Пушкина выделят 23,5 млн руб. Оно, как и жилой дом Иванова и дом, где родился Решетников, входит в состав Объединенного музея писателей Урала.

Дом, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, — 22,8 млн руб. Дом находится в Литературном квартале.

На второй Дом горсовета выделят 21,6 млн руб. Статус объекта культурного значения здание, возведенное в конце 20-х годов прошлого века, приобрело в 2014 г.

Здание филиала Академии наук СССР — 17,7 млн рублей. Здание находится на перекрестке ул. Малышева — 8 Марта. Дом был построен в 1912-1913 годах по проекту городского архитектора Янковского как торговый корпус.

Помимо различных зданий в списке также две плотины, на Исети и Ольховке.

Ранее, напомним, в Екатеринбурге утвердили проект реконструкции исторической части ВИЗа. На ул. Кирова оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Все объекты культурного наследия, которые расположены на этой территории — Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, здание бывшей типографии большевиков — будут гармонично вписаны в единую концепцию общественного пространства.

Также в августе DK.RU сообщал, что власти региона планируют упростить регламенты обращения с домами-памятниками.