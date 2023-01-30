Градсовет снова рассмотрит проект возведения высотной гостиницы за Домом контор

Компания Павла Дацюка и Александра Трунтаева вновь выносит на общественные слушания проект отеля «Радиус-2». Здание в 30 этажей ранее не разрешили строить из-за отсутствия общего плана квартала.

В Екатеринбурге стартовали общественные слушания по строительству гостиничного комплекса «Радиус-2», который планируется возвести в центре города.

На сайте мэрии на обсуждения вынесен проект межевания и планировки в районе ул. Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. Слушания продлятся почти месяц, до 24 февраля.

Напомним, инвестировать и строить «Радиус-2» будет ООО «АЛМИ». Учредители компании — предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк. Проект гостиницы уже рассматривался градсоветом несколько лет назад, сразу после завершения строительства первой части комплекса Radius Central House. Тогда администрации представили рендер 24-этажной гостиницы на 227 номеров. Больше 8 тыс. кв.м. в здании планировалось сдать в аренду под офисы.

Однако сейчас в планах у застройщика уже 30-этажное здание с 375 номерами, под офисы в нем планируется отвести только 465 кв.м. Оба проекта разрабатывало ООО «ПФ Востокпроект». Последний вариант гостиницы рассматривали на заседании градсовета в 2022 г., тогда его члены оценили проект неоднозначно.

В 2021 г. Павел Дацюк и Александр Трунтаев стали героями скандала: в ночь на 6 ноября был снесен флигель усадьбы Поповичевых. Бизнесмены приобрели это здание, чтобы построить во дворах за Домом контор вторую очередь гостиницы «Радиус». Флигель усадьбы Поповичевых «мешал» организации проезда к будущей высотке (30 этажей).

Минувшей осень стало известно, что компании Дацюка согласовали строительство отеля на берегу Исети. Он появится в районе ул. Розы Люксембург и Декабристов, о том, как будет выглядеть здание, пока ничего не известно.

Ранее DK.RU сообщал также, что отель в Екатеринбурге откроет семья автогонщика Сергея Карякина.