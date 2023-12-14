Русского человека мало что может остановить в зарабатывании денег — Владимир Бобряшов

Как российская экономика пережила 2023 г., насколько эффективными оказались меры поддержки со стороны государства, как меняется поведение инвесторов и чего ждать от 2024 г. — читайте на DK.RU.

DK.RU представляет серию интервью с General Invest, в которой эксперты инвестиционного рынка говорят об актуальных событиях и делятся мнением о том, на что сегодня стоит обращать внимание инвесторам.

В прошлом выпуске региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов рассказывал, что происходит с российским рынком ценных бумаг, как ужесточение денежно-кредитной политики влияет на поведение инвесторов.

Во второй серии интервью Владимир Бобряшов совместно с директором и главным редактором журнала «Деловой квартал» и портала DK.RU Сергеем Дружининым делится впечатлениями от премии «Человек года», рассуждает о том, как изменился частный российский инвестор за последние 30 лет, подводит итоги 2023 г., прогнозирует будущий год.

Владимир, поделитесь впечатлениями от премии, насколько, на ваш взгляд, такие мероприятия важны для бизнес-сообщества?

— Мне очень приятно, что в этом году я участвовал не только в церемонии награждения, но и состоял в экспертном совете.

Я в четвертый раз посещал премию и признаюсь, в этом году вам удалось прыгнуть выше головы. Изменение номинаций украсило премию. В этом году вы обратились к философским категориям — это, на мой взгляд, дает возможность предпринимателям переосмыслить подход к ведению бизнеса, потому что не всегда исключительно финансовые показатели являются определяющими. Такой подход способствует тому, что предприниматели видят, что они часть чего-то большого.

Мне по-настоящему импонирует премия. Я считаю очень важным проведение таких мероприятий, поскольку это возможность поддержать выдающихся предпринимателей, которым приходится непросто в нынешнее время. Премия также знакомит нас с яркими личностями, с которыми мы, может быть, никогда в жизни и не пересеклись бы.

И, конечно, место проведения — Кукольный театр, сама церемония, номера между награждениями — это было просто прекрасно.

Не так давно вышло ваше интервью на DK.RU под заголовком «Нас штормит весь 2023 год. Живем под девизом: не знали, но готовились». Сейчас уже можно говорить об итогах года. Расскажите, каким он оказался для рынка, какие опасения подтвердились?

— Действительно, был ряд опасений, которые подтвердились. Они касаются в первую очередь санкционного давления. К сожалению, совсем недавно под блокирующие санкции попала Санкт-Петербургская биржа, а это было значимое окно для российских инвесторов.

Опасения, связанные с крахом российского фондового рынка, с крахом рубля, не подтвердились. Да, была некоторая девальвация рубля, но это не было катастрофичным, не потребовало каких-то экстраординарных мер со стороны государства и регулятора. ЦБ нашел меры, которые оказались эффективными и позволяют, с одной стороны, находиться рублю в свободном плавании, с другой, сдерживают девальвацию.

Российский рынок достаточно быстро восстанавливается, многие бумаги уже превысили значения конца 2021 г. Рынок долговых бумаг получил новое дыхание, после того как эмитенты были обязаны провести замещение валютных облигаций. Все это позволяет нам говорить о том, что рынок нашел твердую почву под ногами.

Вы сказали, что рынок находится в фазе восстановления. Можете назвать конкретные компании, чьи акции показали рост?

— Российские голубые фишки — это крупнейшие нефтяные компании, а также Сбербанк — все они показывают очень хорошую динамику. Эти компании платили рекордные дивиденды в 2023 г. Следующий год у крупнейших российских компаний планируется неплохим, так что выплаты дивидендов должны быть также на хорошем уровне.

Текущая экономика показывает высокую степень адаптивности. Мы видим, что компании также адаптируются успешно. Мы по-настоящему в новой фазе развития.

Российская экономика оказалась намного устойчивее, чем предрекала часть экспертов. Ни о каком крахе речи не идет даже близко. Сейчас речь идет о том, насколько устойчивыми темпами будет расти экономика. В целом у нас достаточно позитивный взгляд. Мы надеемся увидеть в следующем году рост рынка, снижение процентной ставки. Все эти факторы — несомненно, повод для оптимизма.

Если говорить о внешних факторах, какое влияние на наш рынок оказывают западные и американские рынки? Можно ли сказать, что российский рынок стал изолированным и независимым, или ситуация выглядит несколько иначе?

— Мы не изолированы полностью, потому что потоки капиталов, пусть и в меньшей степени, но все равно присутствуют. Рынок акций в значительной степени оторвался, он движим частным российским инвестором. Хочется, чтобы частных инвесторов было больше и капитала на рынке тоже.

Мы не исключены из международной экономики вовсе, не находимся в изоляции. Россияне имеют возможность инвестировать на зарубежных площадках, могут открывать счета, это не запрещено.

Каким сегодня видится российский частный инвестор, как много людей готовы инвестировать?

— Количество открытых счетов инвесторов на бирже находится на максимально высоком уровне. Никогда в истории на российском рынке не было столько частных инвесторов, как сейчас. В том числе это связано с проникновением финансовых услуг: открыть брокерский счет довольно легко, например, через смартфон.

Финансовая грамотность населения растет, благосостояние тоже, люди хотят инвестировать, но с точки зрения классов активов вариантов не так много: депозиты, недвижимость и финансовые рынки. Есть еще золото, предметы искусства, бриллианты, но это немассовая история.

Сегодня финансовые рынки являются наиболее оптимальным инструментом инвестирования для среднего класса. Чем больше будет прослойка среднего класса на рынке инвестиций, тем быстрее будет расти капитализация рынка.

Рынок инвесторов — это не прерогатива сверхбогатых людей. Средний счет на ММВБ у частных лиц — около 2 млн руб. То есть на бирже сейчас максимальное количество частных инвесторов со средним размером счета 2 млн руб.

Это люди, которые предпочли вместо покупки дачи, машины или квартиры принести деньги на рынок. Это вопрос финансовой грамотности. У людей появляется четкое понимание, что платить сложный процент — дорого, а зарабатывать сложный процент — хорошо. Должна быть какая-то подушка безопасности, накопления, инвестиции, которые станут подспорьем на пенсии. Такое поведение очень ценно.

То есть за 30 лет мы пришли к хорошему уровню финансовой грамотности населения?

— Да, безусловно. Произошли колоссальные изменения в поведении людей. Сегодня быть клиентом брокерской компании — нормально. Нет никакой закрытой или недоступной информации, все — и брокерская компания, и отдельный частный инвестор — имеют к ней одинаковый доступ.

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Помимо финансовой грамотности, нужно сказать о серьезном уровне регулирования отрасли.

— С точки зрения соблюдения нормативов, взаимодействия с клиентом, раскрытия информации требования жесткие. Рынок зарегулирован, все операции прозрачны, ситуации с исчезновением клиентских активов исключены.

Наш российский рынок один из лидеров с точки зрения цифровизации, качества и скорости расчетов.

Именно регулирование, повышенные требования к участникам и жесткость нормативов позволили избежать крупных банкротств участников финансовых рынков, где массово пострадали бы частные инвесторы.

Наша финансовая система прошла ряд стресс-тестов, так что мы можем утверждать, что дальнейшая траектория развития финансовой системы будет устремлена вверх.

Поскольку мы подводим общеэкономические итоги, то не можем обойти стороной одну из главных тем этого прошлого года — кадровый дефицит. Как обстоят дела с кадрами на вашем рынке и конкретно в вашей компании?

— В том сегменте, где мы работаем, люди на вес золота. Ни к нам, ни к кому из конкурентов очереди из соискателей нет. Наем — это сложно. Мне удалось собрать команду профессионалов, у каждого сотрудника опыт больше десяти лет. Такая команда — большой успех и большой подарок. Уровень наших клиентов и уровень сотрудников должны соответствовать, потому что мы выполняем сложные и комплексные задачи.

Мы хотим привлекать больше талантливых и амбициозных людей, с тягой к развитию. Смотрим на соседние отрасли в поисках специалистов, в первую очередь на сотрудников банковской сферы, которые хотели бы попробовать себя в смежной отрасли.

Екатеринбург — уникальная локация для вашей компании, здесь работают сильные компетентные люди. Если сравнивать наш город с другими регионами, мы столичный город или провинциальный?

— Я родился в Екатеринбурге, учился здесь же. Потом мне повезло долго жить и работать в Европе. Могу с уверенностью сказать, что наш город очень удобен: он компактный, комфортный для проживания и работы.

По масштабу бизнеса и уровню деловой активности мы точно идем следом за Санкт-Петербургом.

Так сложилось, что на Урале очень крепкий бизнес, сильный и развитый рынок брокерских и банковских компаний. Ехать из Екатеринбурга в Москву на обслуживание точно нет смысла.

У нас амбиций много, капитал есть, люди заинтересованы: и нам, и клиентам только дай возможность, мы быстро расправим крылья. Я думаю, русского человека мало что может остановить в вопросе зарабатывания денег.

Давайте назовем главные тренды 2024 г., чего ждать, какую стратегию поведения выбирать?

— Мы, безусловно, ждем, что российский рынок будет развиваться. Если будут какие-то значимые просадки по российским голубым фишкам — пользуйтесь, покупайте дешево, чтобы потом дорого продать.

Что касается рубля, его неизбежно ждет волатильный период: движений в одну сторону не будет. Вряд ли мы улетим стрелой до 150, но и до 50 тоже не опустимся.

Диверсифицируйте. Смотрите на российский рынок облигаций, там сейчас очень интересные ставки. Декабрь и январь — хорошее время, чтобы сформировать долгосрочную позицию с высокой купонной доходностью. Сейчас можно на несколько лет зафиксировать доходность в облигациях на уровне 15-17% и спать спокойно.

Следите за рисками. В прошлые два года заработали те, кто в большей степени диверсифицировался. Это лучшая долгосрочная стратегия.

А каковы ваши личные ожидания от 2024 г., настрой оптимистичный?

— Я оптимист с аналитическим складом ума, и мой оптимизм основан на опыте и анализе происходящего. Способность экономики к адаптациям очень высока, способность людей в адаптации — тоже. Если не будет значимого негатива, то все должно быть хорошо, есть перспективы для роста. Серьезных потрясений не ожидаем.

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