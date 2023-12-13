Рост до 23%. Бизнес выплатил рекордные сборы по НДФЛ в 2023 г.

В целом по стране собираемость НДФЛ выросла на 13% до 4,9 трлн руб. Рост собираемости налогов связан в первую очередь с ростом зарплат населения и касается регионов, в которых представлен ОПК.

Российские регионы за десять месяцев 2023 г. собрали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме более 4,9 трлн руб., что на 13% больше, чем за тот же период 2022 г., пишет РБК.

Как сообщает ФНС, лидерами по росту поступлений НДФЛ в региональные бюджеты стала Курганская область, где собираемость выросла на 23,8%, в Смоленской области собираемость НДФЛ выросла на 23,2%, в Чувашии — на 23,1%, в Татарстане — на 22,4%, в Краснодарском крае — на 22,3%. В Калмыкии, Брянской области, Забайкальском и Приморском краях прирост подоходного налога составил более 20% в годовом выражении, чуть менее 20% был прирост у Тульской области.

Самым крупным собирателем НДФЛ в абсолютном выражении является Краснодарский край, где прирост НДФЛ за год достиг 23,1 млрд руб., в Татарстане собираемость НДФЛ увеличилась на 19,5 млрд, а в Приморском крае на 10,7 млрд руб.

Как пишет издание, рост сборов по НДФЛ в целом совпадает с ростом средней зарплаты на предприятиях страны. По данным Росстата, за последний год средний размер оплаты труда вырос на 13,2%.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов объясняет, что собираемость НДФЛ растет в тех регионах, где есть ОПК:

Развитие оборонно-промышленного комплекса — это в настоящее время приоритет государственной политики, поэтому регионы с его сосредоточением, скорее всего, и получили такой дополнительный бюджетный импульс. Другой вопрос, что в абсолютных числах лидерами по приросту поступлений НДФЛ, скорее всего, остались наиболее богатые регионы, предположил он. По абсолютному приросту НДФЛ по итогам десяти месяцев лидеры — Москва (83 млрд руб.), Московская область (37,8 млрд) и Санкт-Петербург (28,1 млрд).

Младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский согласен, что регионы-лидеры по динамике поступлений ключевых налогов (НДФЛ и налога на прибыль) включают регионы с концентрацией ОПК:

Это Чувашия, Курганская, Брянская, Тверская, Нижегородская области. Однако группа лидеров не ограничена подобными регионами, сюда также входят регионы с металлургической специализацией (например, Липецкая и Мурманская области, где рост налога на прибыль превысил 1,4 раза), нефтегазовой специализацией (ХМАО — рост почти в два раза), наличием транспортно-логистического комплекса (Забайкальский край и Бурятия), — добавил Бухарский.

Ранее экономист Наталья Зубаревич отмечала, что обрабатывающая промышленность по итогам 2023 г. демонстрирует рост в 7%. «Определенно Россию тащит машиностроение, а точнее, оборонно-промышленный комплекс. В лидерах — Центральная Россия, Волга, Урал», — говорила Зубаревич.

Как рассказывал DK.RU, в реальном выражении в среднем по зарплаты выросли на 7% за полгода. Наиболее ярко это проявляется в регионах Центральной России, Волги, Горнозаводского Урала.