Периферия выигрывает, а средний класс теряет: Наталья Зубаревич — об экономике в регионах

Экономист отмечает, что доходы населения растут — за счет выплат малоимущим семьям, зарплат мобилизованных и контрактников: «Низы подтягиваются. Но цена этого структурного сдвига очень высока».

К концу 2023 г. в российской экономике наметилось несколько важных трендов. Дисбаланс на рынке труда стал главным барьером для развития. В жилищном строительстве застройщики и покупатели готовятся к возможной отмене льготной ипотеки, которая несколько лет драйвила рынок. А потребительский спрос начинает сжиматься из-за курса рубля и роста цен.

Какие тенденции наиболее существенно влияют на экономику регионов России? Об этом рассуждает Наталья Зубаревич — профессор МГУ, доктор географических наук.

О промышленности

— В 2022 г. мы увидели сокращение объемов промышленного производства почти в половине регионов. Свердловская область тоже просела из-за ситуации в металлургии. Кто вытащил российскую промышленность в 2022 г.? Добывающие производства. Мы видим, что в прошлом году росли объемы производства во всех нефтяных регионах, кроме Сахалина. Начал намечаться рост в регионах с крупными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В 2023 г. все изменилось: обрабатывающая промышленность пошла вверх, а добывающая — постепенно вниз.

Сейчас обрабатывающая промышленность демонстрирует рост в 7%. Определенно Россию тащит машиностроение, а точнее, оборонно-промышленный комплекс. В лидерах — Центральная Россия, Волга, Урал. Поэтому, когда вы слышите о бешеных темпах роста промышленного производства на 15% в Свердловской области, вы должны понимать, о чем идет речь. Но это не рекордная цифра. В Чувашии, например, рост составил 32%.

Пожалуй, исключение в обрабатывающей промышленности — регионы автопрома, в частности Калужская и Калининградская области. Думаю, что ситуация в них не выправится еще один-два года.

Как я уже сказала, добывающая промышленность пусть несильно, но пошла вниз в этом году. Базовым фактором стало ограничение правительства на экспорт нефти. Но трудности были не только у нефтяников, но и у предприятий, добывающих железную руду.

Не вышли из кризиса лесопереработчики. В основном это регионы северо-запада страны.

То есть сейчас мы наблюдаем структурные сдвиги в сторону регионов с высокой концентрацией предприятий ОПК. Вопрос только в том, насколько длительным будет этот тренд.

Об инвестициях

— Объем инвестиций в экономику начал расти еще до 2022 г. Как только Россия вступила в полосу кризисов, мы из года в год стали наблюдать их концентрацию в отдельных регионах. Во-первых, это Москва, и речь не только про бюджетные вливания правительства Москвы в городскую инфраструктуру, но и про бизнес. Во-вторых, большая доля инвестиций стала поступать в Тюменскую область — с ХМАО и ЯНАО. Сейчас эти два региона стали еще большими концентратами инвестиций в стране. И не могу сказать, что это хорошо.

По итогам первого полугодия 2023 г. могу отметить, что в целом в России не все так плохо. Спад инвестиционной активности наблюдается только в 22 регионах. Свердловская область к ним не относится — здесь рост выше среднего, 17-18%.

Где больше всего инвестиций концентрируется сегодня?

Прежде всего это Дальний Восток, где происходит расширение Восточного полигона, и регионы, через которые проходит Трассиб и БАМ. Причина понятна — необходимо развивать логистическую инфраструктуру, и в это вкладываются большие деньги.

Вторая точка притяжения инвестиций — Ростовская область, регион, который находится в непосредственной близости от известных событий.

По-прежнему держат марку Москва, Татарстан, Санкт-Петербург.

О рынке новостроек

— До недавнего времени рынок нового жилья был одним из основных драйверов — цены на нем за 2022 г. выросли на 11%. Вот он — эффект от льготных ипотечных программ, которые запустили летом 2022 г. Чемпионом здесь была и остается Московская область, прет Краснодарский край, подтянулась Москва. Сохраняет высокие позиции и Свердловская область.

Если говорить об объемах вводимого жилья, мы видим структурный сдвиг из крупнейших агломераций в города-миллионники и менее крупные города. Видим хороший прирост на востоке страны, особенно в Приморском крае. Здесь сработал эффект низкой базы: Дальний Восток и Забайкалье дают только 3,8% всего ввода жилья в стране — им есть куда расти.

В начале октября мы стали фиксировать сокращение выдачи ипотеки. Большой пузырь, раздутый благодаря льготному кредитованию, будет постепенно рассасываться. А значит, рынок первичного жилья перестанет быть драйвером.

В любом случае будущее рынка будет зависеть судьбы программы льготной ипотеки. В 2024 г. должны произойти серьезные изменения. Если этот перегретый рынок не привести в порядок — продолжит расти нагрузка на бюджет и будут искажаться рыночные стимулы.

О розничном ритейле

— В 2022 г. на этом рынке произошло приличное падение. В первую очередь пострадали регионы, которые больше других продвинулись в глобализации, — те, где было много автодилерских центров, торговых центров с глобальными торговыми сетями. Уход зарубежных компаний с рынка серьезно ударил по экономике этих регионов.

В январе-сентябре текущего года прошлогоднее падение неплохо отыграли. Летом показатель достиг максимальных отметок — оборот розничной торговли в стране вырос на 10-12%. Но, анализируя данные за сентябрь, мы видим, что потребительский бум завершается.

Изголодавшийся, испугавшийся многого потребитель удовлетворил отложенный спрос и стал реже тратить деньги на большие покупки. А дальше начинается сжатие потребительского спроса из-за курса рубля, рост цен на импортную продукцию, повышение кредитных ставок.

О рынке труда

— Не нужно хвастаться 3% безработицей. Это плохо, это значит, что с рынка вымыло рабочую силу.

Причины вы знаете. Во-первых, демография — на рынок труда выходит крошечное поколение. Во-вторых, события последних лет — кто-то уехал из страны, кто-то ушел на СВО в качестве мобилизованного или контрактника. Все это спровоцировало мизерную безработицу и острейшую нехватку рабочей силы. Поэтому сегодня рынок труда является основным барьером для дальнейшего роста наряду с ростом издержек предприятий.

Каждый месяц я отслеживаю трудовую миграцию и вижу, что она встала. Люди рациональны: если рубль упал, какой заработок они привезут из России в свою страну? Вряд ли в этом году мы получим стандартный прирост миграции в 220 тыс. человек — в январе-августе их было всего 143 тыс. человек.

О доходах

— Доходы населения реально растут. Почему?

Во-первых, мы видим рост зарплат. В реальном выражении в среднем по стране — на 7% за полгода. Наиболее ярко это проявляется в регионах Центральной России, Волги, Горнозаводского Урала.

Во-вторых, индексация пенсий.

В-третьих, с мая 2022 г. выплачиваются ежемесячные выплаты малоимущим семьям, которые теперь распространяются на детей до 17 лет. Выплаты приходят на 10 млн детей из 26 живущих. И если в 2022 г. в федеральном бюджете на это закладывали 500 млрд руб., то в 2024 г. запланировали уже 1,5 трлн. Это мощнейшая социальная поддержка.

Еще один важный фактор — зарплата мобилизованных, контрактников, а также компенсации семьям за грузы с разными номерами.

Куда пошли деньги? У нас происходит удивительный процесс— периферия выравнивается по доходам с крупными городами. Немало оборонных предприятий находятся именно в средних и малых городах. Да и большинство контрактников отправились на СВО не из столиц.

В этих условиях происходит подтягивание низов: периферия выигрывает, а образованный средний класс в городах, зарабатывающий сам, без поддержки государства, скорее теряет, потому что ни одна из перечисленных выше программ на него не направлена. Так у нас может случиться структурный сдвиг социального выравнивания доходов. Только цена этого сдвига очень высока.

Колонка подготовлена на основе выступления Натальи Зубаревич на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге

Читайте также на DK.RU:

«Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале

«ОПК сейчас драйвер российской экономики. Только он производит недолгосрочный продукт»