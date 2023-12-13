Один из крупнейших девелоперов страны ГК «Самолет» покупает банк «Система»

В компании объясняют, что банки-партнеры редко соглашаются на специальные предложения и сотрудничество с застройщиками, поэтому девелопер решил сам выйти на банковский рынок.

Девелоперская группа «Самолет» подала ходатайство в Банк России о приобретении собственного банка с универсальной лицензией, пишет «Коммерсант». Главный директор девелопера Антон Елистратов на «Дне инвестора» заявил:

Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях.

Управляющий партнер «Самолет финтех» Кирилл Гурбанов сообщил, что сделка может быть закрыта в течение нескольких месяцев. Планируется, что банк с универсальной лицензией сможет работать с вкладами, потребкредитами и ипотекой.

По словам Гурбанова, получение банковской лицензии позволит девелоперу создавать «более гибкие» финансовые продукты:

Партнеры зачастую не хотят создавать какие-то кастомные, уникальные продукты. Уговорить банк сделать шаги в этом направлении достаточно сложно. У нас есть уникальная возможность сделать ипотечный процесс совершенно иным с помощью той экспертизы, которая у нас есть благодаря Самолет Плюс, — объяснил он.

Источники сообщают, что речь идет о покупке небольшого банка «Система», по информации участников рынка, кредитное учреждение было продано с премией в 140–180 млн руб. (плюс капитал). Эксперты говорят, что для выхода в сегмент ипотеки и работы с эскроу-счетами банку потребуются дополнительные инвестиции.

ГК «Самолет» основана в 2012 г. География деятельности компании — Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Компания занимает второе место среди российских застройщиков по объемам текущего строительства с показателем 4,966 млн кв. м. В компании ожидают, что в 2024 г. выручка достигнет размера свыше 500 млрд руб., EBITDA — 130 млрд руб., а продажи будут на уровне более 2,7 млн кв. м.

Как рассказывал DK.RU, летом 2023 г. на рынке жилья была закрыта одна из крупнейших сделок. Девелоперская группа «Самолет» подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ. Сумма сделки превышает 40 млрд руб.