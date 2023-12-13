Ищите на полке. Турция и Азербайджан будут спасать Россию от дефицита куриных яиц

Минсельхоз объявил о договоренностях с дружественными странами по импорту дефицитного товара, а также об отмене пошлин. Участники рынка предупреждают, что турецкие яйца дороже отечественных.

Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 млрд яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 г. Ранее импортная пошлина на яйцо составляла 15% от стоимости.

По данным Росстата, в ноябре цены на яйца в 46 субъектах выросли на 10–20%. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС прокуроры в субъектах РФ проверят производителей и продавцов.

В Ассоциации компаний розничной торговли уверены, что меры принесут значительный позитивный эффект. Глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов осторожен в прогнозах, по его словам, подорожание яиц в рознице объясняется нехваткой предложения:

Помогут ли импортные поставки яиц насытить внутренний рынок — пока вопрос. Неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики. Дело в том, что в верхнем ценовом регистре сетям хватает яиц, эта продукция широко представлена в диапазоне 90–110 руб., у ритейлеров нет в достаточном объеме продукции, стоимость которой не превышает 60–70 руб.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева добавила, что турецкие яйца дороже отечественных:

Такая мера будет оперативной, но вряд ли эффективной. Отечественные производители поставляют на рынок объем продукции, который сопоставим с прошлогодним, а причина подорожания — во многом искусственно созданный, но всё же повышенный спрос.

Издание сообщает, что на фоне роста цен на десяток яиц некоторые ритейлеры стали продавать товар поштучно. Представитель сети магазинов «Верный» объяснил такой шаг:

Пока это временная мера, введенная из-за дефицита на рынке и неоправданно резкого роста закупочной стоимости. Разница между закупочными ценами июля и декабря составила в среднем 80%, а на некоторые категории яиц и выше, рост продолжается.

По словам представителя компании, в центральных регионах спрос на яйцо вырос на 5–8%, в Татарстане и Свердловской области — до 25%.

В Минсельхозе настаивают, что рост цен на яйца спровоцировал неоправданный ажиотаж. По данным ведомства, по итогам десяти месяцев 2023 г. производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 млрд штук, так что говорить о дефиците там считают неверным.

DK.RU рассказывал, что резкий рост цен на куриное яйцо был зафиксирован в России в ноябре этого года. Производители рассказывали, что рост цен на яйцо объясняется увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки, поскольку подорожало газомоторное топливо. Кроме того, растут цены на запчасти для оборудования, доставку сборных грузов, ТО и ремонт автопарка.