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200 руб. за десяток. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг озабочены резким ростом цен на яйца

200 руб. за десяток. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг озабочены резким ростом цен на яйца
Иллюстрация: РИА Новости

Стоимость куриных яиц в РФ с начала года выросла на 18,6%, некоторые птицефабрики подняли отпускные цены на 26% только за последний месяц. Власти планируют решать вопрос увеличением импорта.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Рост цен на яйца стал главной темой для обсуждения на совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары, пишут «Известия». По его итогам Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом рекомендовано провести анализ обоснованности их повышения. Кроме того, Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Как пишет издание, за последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае, Удмуртии. Стоимость куриных яиц в РФ с начала года выросла на 18,6%. В Приморье десяток яиц в среднем стоит 190-200 руб.  

В Минсельхозе сообщили, что вопрос роста цен на яйца находится на особом контроле. В министерстве добавили, что ведут работу по увеличению импорта яиц из стран ЕАЭС.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что запросила у компаний — производителей куриных яиц данные о формировании цен на продукцию. На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. ФАС также направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении данных о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.  

Производители говорят, что рост цен на яйцо объясняется увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки, поскольку подорожало газомоторное топливо. Кроме того, растут цены на запчасти для оборудования, доставку сборных грузов, ТО и ремонт автопарка. Птицефабрика «Островная» на Сахалине на прошлой неделе подняла отпускные цены на 26%.

Стратегический партнер большинства федеральных сетей России — птицефабрика ОАО «Волжанин» назвала несколько причин для роста цен на яйца:

Ключевой причиной мы считаем смещение баланса спроса и предложения на рынке. При высоких ценах на мясо, в том числе и куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо, поэтому увеличилось потребление этого продукта. При этом объемы производства не увеличились пропорционально, птичий грипп и другие заболевания замедлили темпы роста рынка, — отметили в компании.  

Напомним, что в октябре власти экстренно решали вопрос с дефицитом и резким ростом цен на мясо птицы. Согласно открытым данным, стоимость куриного мяса с начала года подорожала на 25% и достигла исторических максимумов. В итоге к проблеме подключился президент Владимир Путин и поручил срочно принять меры, чтобы остановить рост цент на курятину. Минсельхоз РФ решил ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы.

Еще один метод борьбы с ростом цен предлагают крупные сетевые ритейлеры. Так, «Ашан» запретил поставщикам поднимать отпускные цены на товары вплоть до 2024 г. В противном случае сеть будет вынуждена направить жалобу в ФАС и Минпромторг, которые настаивают на сдерживании инфляции.  

Автор: Екатерина Тарханова
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