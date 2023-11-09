«Ашан» запретил поставщикам поднимать цены на товары до Нового года

Ранее Минфин повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 г. до 7,5%, однако, по словам экспертов, продуктовая инфляция достигнет двузначных значений. Торговые сети придумали, как с ней бороться.

Поставщики Auchan в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 г., пишет «Коммерсант». В обращении ритейлера сказано, что понимают «непрекращающиеся тенденции роста цен» и во многом находят их обоснованными. Однако Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивают на сдерживании инфляции:

В связи с этим Auchan не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре» сообщит об этом регуляторам.

В других торговых сетях сообщили, что получают уведомления от поставщиков о повышении цен с 2024 г. на все категории товаров. Каждое обращение рассматривают на предмет обоснованности.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что Auchan по сути предлагает поставщикам сдерживать цены за свой счет, однако сам не готов пересматривать свою маржу.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечает, что подобные моратории на корректировку цен противоречат нормам саморегулирования и ведут к ухудшению экономики производителей.

Источники добавляют, что при отказе от повышения цен поставщики могут сократить скидки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что повышение цен может восприниматься особенно болезненно в преддверии президентских выборов в 2024 г.

По оценкам Infoline, в 2022 г. Auchan был шестой FMCG-сетью в РФ с выручкой 272,4 млрд руб. В январе-июне 2023 г. оборот сети снизился на 2,2%. Сеть управляет 230 магазинами в России.

В конце сентября министр финансов России Антон Силуанов так прокомментировал ситуацию с ценами в магазинах:

Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные.

Ранее DK.RU рассказывал, что Министерство экономического развитияизменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%. Напомним, что из-за слабого рубля о предстоящем росте заявили многие производители пищевой продукции. Подорожают алкоголь, кетчуп и майонез, кофе и чай, а также оливковое масло. Продуктовая инфляция может достигнуть двузначных показателей.