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Общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей

Общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Подведены итоги Первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора, запущенного в августе 2023 г. и ставшего первым проектом такого уровня в России.

#БИЗНЕС

Это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Организаторами выступили Ассоциация российских банков (АРБ) и Банк Уралсиб,  оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт».

Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, получив порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий. Стартапы-участники получили уникальную возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям.

Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков. Победителем стал программный комплекс «Спиктор», который помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей в системах качества с дополнительной функцией стимулирования или скрининга отзывов в публичных рейтинговых системах. Также среди финалистов были отмечены следующие проекты:

  • KeyPay (лучший финсервис) — банковская клавиатура, позволяющая клиентам банков отправлять деньги в любом приложении для обмена сообщениями.
  • Андата (лучший в цифровом маркетинге) — универсальная платформа управления маркетингом с искусственным интеллектом.
  • Staff&Teams (лучший в HR Tech) — помогает построить предиктивную модель результативности команд, используя единый показатель — потенциал командного взаимодействия.
  • ПАЗЛ ПРОПТЕХ — сервис управления ипотечным кредитованием и строительством для ИЖС.

В рамках одного акселератора банки имеют возможность открыть для себя целый спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям, а стартапы — представить свои проекты перед широким кругом банков. Зачастую такие партнерства позволяют банкам и стартапам объединить свои силы и опыт, совместно разрабатывая новаторские продукты.

Поддержка и интеграция инноваций в банковскую отрасль через акселераторы не только способствуют развитию цифровых технологий, но и открывают двери для новаторских решений, укрепляя конкурентоспособность банков и стимулируя развитие экосистемы финансовых технологий в целом, — отмечает директор по инновациям Банка Уралсиб, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли Дмитрий Гришин. — При этом для успешного взаимодействия с банками проектам важно понимать, чего именно ожидают от них финансовые учреждения. Это позволяет стартапам усовершенствовать свои предложения, делая их уникальными и максимально полезными для банков.

Также Дмитрий Гришин поделился итогами работы Банка Уралсиб с инновациями в 2023 г. — всего в банке в текущем году было протестировано  26 пилотных проектов, часть из которых стали финалистами акселератора.

Финтех-акселератор АРБ станет ежегодным мероприятием. Следующий запуск ожидается в начале 2024 г.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KTCkG 

 

Автор: Мария Смирнова
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