Общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
Подведены итоги Первого общероссийского межбанковского финтех-акселератора, запущенного в августе 2023 г. и ставшего первым проектом такого уровня в России.
Это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Организаторами выступили Ассоциация российских банков (АРБ) и Банк Уралсиб, оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт».
Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, получив порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий. Стартапы-участники получили уникальную возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям.
Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков. Победителем стал программный комплекс «Спиктор», который помогает компаниям автоматизировать сбор и анализ обратной связи от потребителей в системах качества с дополнительной функцией стимулирования или скрининга отзывов в публичных рейтинговых системах. Также среди финалистов были отмечены следующие проекты:
- KeyPay (лучший финсервис) — банковская клавиатура, позволяющая клиентам банков отправлять деньги в любом приложении для обмена сообщениями.
- Андата (лучший в цифровом маркетинге) — универсальная платформа управления маркетингом с искусственным интеллектом.
- Staff&Teams (лучший в HR Tech) — помогает построить предиктивную модель результативности команд, используя единый показатель — потенциал командного взаимодействия.
- ПАЗЛ ПРОПТЕХ — сервис управления ипотечным кредитованием и строительством для ИЖС.
В рамках одного акселератора банки имеют возможность открыть для себя целый спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям, а стартапы — представить свои проекты перед широким кругом банков. Зачастую такие партнерства позволяют банкам и стартапам объединить свои силы и опыт, совместно разрабатывая новаторские продукты.
Поддержка и интеграция инноваций в банковскую отрасль через акселераторы не только способствуют развитию цифровых технологий, но и открывают двери для новаторских решений, укрепляя конкурентоспособность банков и стимулируя развитие экосистемы финансовых технологий в целом, — отмечает директор по инновациям Банка Уралсиб, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли Дмитрий Гришин. — При этом для успешного взаимодействия с банками проектам важно понимать, чего именно ожидают от них финансовые учреждения. Это позволяет стартапам усовершенствовать свои предложения, делая их уникальными и максимально полезными для банков.
Также Дмитрий Гришин поделился итогами работы Банка Уралсиб с инновациями в 2023 г. — всего в банке в текущем году было протестировано 26 пилотных проектов, часть из которых стали финалистами акселератора.
Финтех-акселератор АРБ станет ежегодным мероприятием. Следующий запуск ожидается в начале 2024 г.
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