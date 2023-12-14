Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
90,21
97,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб предлагает новым клиентам повышенную ставку по вкладу «Доход»

Банк Уралсиб предлагает новым клиентам повышенную ставку по вкладу «Доход»
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Банк Уралсиб запустил предложение для новых* клиентов — повышенную ставку по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 181 день — до 15,5% годовых с учетом капитализации процентов.

#БИЗНЕС

Указанную доходность можно получить при размещении во вклад суммы от 2 млн до 7 млн руб. включительно.

Пополнение, совершение расходных операций и автоматическая пролонгация по вкладу не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов). Выплата процентов — ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новые клиенты — физлица, которые ранее никогда не открывали счет в Банке Уралсиб, либо у которых в Банке есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка.

Читайте также на DK.RU: 

Держателям премиальных розничных и бизнес-карт Уралсиба станет доступен Mir Pass

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с кешбэком

О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KXvnL 

 

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?
  • Новые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — планы Валерия АнаньеваНовые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — планы Валерия Ананьева
  • Пора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигаретПора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигарет
  • Что делать? Нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеровЧто делать? Нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.