Банк Уралсиб предлагает новым клиентам повышенную ставку по вкладу «Доход»
Банк Уралсиб запустил предложение для новых* клиентов — повышенную ставку по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 181 день — до 15,5% годовых с учетом капитализации процентов.
Указанную доходность можно получить при размещении во вклад суммы от 2 млн до 7 млн руб. включительно.
Пополнение, совершение расходных операций и автоматическая пролонгация по вкладу не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов). Выплата процентов — ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новые клиенты — физлица, которые ранее никогда не открывали счет в Банке Уралсиб, либо у которых в Банке есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка.
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KXvnL