Банк Уралсиб предлагает новым клиентам повышенную ставку по вкладу «Доход»

Банк Уралсиб запустил предложение для новых* клиентов — повышенную ставку по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 181 день — до 15,5% годовых с учетом капитализации процентов.

Указанную доходность можно получить при размещении во вклад суммы от 2 млн до 7 млн руб. включительно.

Пополнение, совершение расходных операций и автоматическая пролонгация по вкладу не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов). Выплата процентов — ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новые клиенты — физлица, которые ранее никогда не открывали счет в Банке Уралсиб, либо у которых в Банке есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.