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«На восстановление уйдут годы». Производство Гузели Санжаповой осталось без техники

Гузель Санжапова
Гузель Санжапова. Иллюстрация: личный архив

В 40-градусный мороз в селе Малый Турыш произошел пожар. У основательницы медовой фабрики Cocco bello сгорели склад и гараж, где стояли автомобили и вся техника, располагалось столярное производство.

#МАЛЫЙ БИЗНЕС#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Склад и гараж в Малом Турыше сгорели в ночь на 9 декабря. Причины пожара, в результате которого фабрика Cocco bello осталась без средств производства и возможностей передвижения, пока не установлены. 

К счастью, никто не пострадал и производство цело, но без техники работа на пасеке вернется лет на 10 назад. Нам больше нечем обрабатывать наши цветущие поля, нечем сушить ягодки, которые обязательно созреют. Да и в целом связь с городом надорвалась — у нас не осталось ни одного средства передвижения и перевозки грузов. Нам страшно подсчитывать сумму ущерба. На восстановление минимальной материальной базы у нас уйдут годы, ведь все, что было на складе и гараже — это 10 лет нашей работы, — отмечает Гузель Санжапова.

«На восстановление уйдут годы». Производство Гузели Санжаповой осталось без техники 1

Фото: Cocco bello

Пожар стал большим ударом для жителей села — большинство из них связаны с производством Cocco bello.

Мы не отчаиваемся, поем и пакуем новогодние адвент-календари. Сотрудники ходят на работу в цех и глядят одним глазом на пепелище, — говорит предпринимательница.

На восстановление всего, что погибло в огне, требуется порядка 15 млн руб. Помочь проекту Гузели Санжаповой можно несколькими способами:

  • Принять участие в сборе средств на восстановление производства.
  • Заказать у Cocco bello новогодние подарки близким. 

Мы установили сумму сбора в 1 рубль — сейчас любая финансовая помощь будет огромной поддержкой. Пусть новогодние чудеса случаются, а мы потихоньку отстроим все заново, — уверена Гузель.

Напомним, что Гузель Санжапова запустила Cocco bello — компанию по производству меда, крем-меда с ягодами, травяных чаев и другой натуральной продукции — в 2014 г. Благодаря ее проектам более 200 жителей Малого Турыша обеспечены работой.

Гузель Санжапова была дважды (в 2017 и 2020 гг.) номинирована на премию «Человек года».

О себе и своих проектах предпринимательница рассказывала в интервью DK.RU:

«Надо отучить людей просить бабки». Как Cocco bello кормит всю Москву деревенским медом

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Автор: Виктория Говорковская
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