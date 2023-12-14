Обещают 50% годовых. Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума

Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям. С 2021 г. количество пирамид выросло на 250%. Чаще всего мошенники привлекают в пирамиду через социальные сети и Telegram.

В России в 2023 г. в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид — до 2176, пишут «Известия». В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров отмечают, что это абсолютный исторический рекорд, такого разгула пирамид в России еще не было. Там назвали текущую ситуацию пирамидоапокалипсисом.

В Центробанке уточнили, что за девять месяцев этого года регулятор выявил на 47% больше таких проектов, чем за такой же период 2022 г., тогда их было 1481.При этом сравнению с 2021 г. рост количества финансовых пирамид составил 250%. Два года назад регулятор зафиксировал 870 пирамид:

Практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики. Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов — в том числе на фоне ситуации в экономике, — объясняют в ЦБ.

В Банке России добавили, что основная масса выявленных финансовых пирамид— это небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram. Обычно такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект, говорит регулятор.

В Федеральном фонде по защите вкладчиков рассказали о наиболее популярных схемах деятельности финпирамид.

Во-первых, популярностью пользуются пирамиды-секты, которые используют механизы вовлечения людей, похожие на методы тоталитарных сект. Речь идет о сетевых проектах, рассчитанных на длительное существование.

На втором месте криптотрейдинг и «супердоходные» предложения вложиться в криптовалюту. Чаще всего такие встречаются в Telegram-каналах.

Третья схема — псевдоконсалтинг, которым занимаются в том числе официально зарегистрированные российские компании, которые никогда не имели лицензий на брокерскую деятельность.

Они также обещают очень высокую доходность тем, кто будет прислушиваться к их советам. Советы бесплатные, если откроете счет у брокеров — их партнеров.

На четвертом месте по популярности пирамиды-«работодатели», построенные по принципам сетевого маркетинга, которые продвигаются как возможность получения работы. Условием вхождения в сетевой бизнес может быть покупка дорогих лицензий, интернет-магазинов или определенного товара.

Также популярность в 2023 г. получили псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств: пользователей мотивируют покупать игровые активы, а когда приток новых средств снижается, то игра закрывается, баллы сгорают.

Эксперты отмечают, что распознать пирамиду можно по нескольким признакам: это явное навязывание услуг, мотивирование на поиск новых клиентов, обещания быстрого заработка и высокой доходности, превышающей ставки по банковским вкладам.

Нерыночная сверхприбыль — это, например, 17% в день или 50% годовых. Стоит проверять любые предложения, которые явно выбиваются из рынка и обещают золотые горы, — говорит управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

Ранее заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов рассказал в эксклюзивном интервью DK.RU, что будет с ключевой ставкой и какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г.