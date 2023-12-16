Ген уральского предпринимательства. История династии Агафуровых

Из малоимущих крестьян — в основатели торговой империи, которая прослеживается до конца 1930-х в Китае. Как на Урале на рубеже XIX – XX вв. вырос предпринимательский гений, из чего он сложился?

В декабре 2022 г. в креативный кластер ДОМНА, расположенный в историческом здании торгового дома известных екатеринбургских купцов XIX в. Агафуровых, приехал их потомок — правнук основателя династии Хисаметдина Агафурова Бадри Девишев.

Он рассказал историю семьи — о взлете и падении их торговой империи. В Екатеринбурге Агафуровы стали родоначальниками универсальной розничной торговли. А здание ДОМНЫ — их торговый дом на улице Успенской (сегодня Вайнера, 16) — по сути было первым ТЦ на Урале.

Команда креативного кластера сняла фильм про династию Агафуровых, а DK.RU на основе этого фильма продолжает спецпроект «Ген предпринимательства». Мы попытались ответить на вопрос — что легло в основу коммерческого успеха Агафуровых.

Начало рода

Бадри Девишев:

— Сегодня достоверно известно, что родоначальником торговой династии Агафуровых был Хисаметдин Агафуров. Он родом из бедной крестьянской семьи. Родился в деревне Малые Елги Казанской губернии. Семья была бедная, у него было пять сестер. Землю по тем правилам выделяли мужчинам. Жили впроголодь. Тем не менее Хисаметдин вырос, женился. У него родился ребенок. Ему предложили стать рекрутом вместо сына помещика. Он согласился.

Трудно сказать, что им двигало. Я думаю, желание что-то изменить в своей жизни. Служить ему пришлось как раз в Екатеринбурге практически 13 лет, до 1868 г. Здесь же он вышел в отставку в звании унтер-офицера. Что говорит о том, что он был на хорошем счету.

Андрей Ермоленко, историк:

— Село Малые Елги до сих пор стоит на берегу Волги в Татарстане. Крестьяне в 19 веке там жили, как и большинство тогда, очень бедно. Надо понимать, что, говоря о гражданах Российской Империи, мы преимущественно имеем в виду крестьян. Потому что даже по переписи 1897 г. их было около 80% населения. Отец Хисаметдина не имел даже фамилии, только имя, или прозвище — Гафур. Они были малоземельные. Как и большинство других крестьян того времени, жили впроголодь, едва сводя концы с концами и очень много работая.

Все семьи были тогда многодетными. Притом что каждый второй ребенок, по статистике, умирал в младенчестве, а многие дети не доживали до пяти лет… И питались они тогда такими продуктами, на которые мы сегодня не взглянем без отвращения. Обратимся к статистическим сборникам санитарных служб Московской губернии, посмотрим на раскладку продуктов для месячной закупки крестьянской семьей. Из съедобного, по нашим меркам, там только селедка и белый хлеб, которые покупались исключительно по большим праздникам.

Рекрутская повинность — практически единственная возможность социального лифта для большинства крестьян. И вот Хисаметдин поехал служить и попал волей случая в Екатеринбургский полк.

Екатеринбург



Обжорный ряд на Зеленом рынке. Екатеринбург, конец XIX в.

Бадри Девишев:

— Он обжился и обосновался в Екатеринбурге. В родные места не вернулся. Ко времени его отставки здесь уже жили его жена, двое сыновей и дочь. Выйдя в отставку, он начал заниматься торговлей фруктами и табаком.

Мой отец 1906 года рождения был внуком Хисаметдина. По его словам, когда они собирались на дачах, Зайнетдин (сын Хисаметдина) рассказывал, как в юности сам ходил по Екатеринбургу с лотком с папиросами. Будущий миллионер не стеснялся этого и не чурался.

Покровский проспект во время базара, Екатеринбург, конец XIX в.

Андрей Ермоленко:

— В Екатеринбурге Хисаметдин увидел другую жизнь. Город населяли мещане, а они жили лучше, чем крестьяне. Но в Екатеринбурге было много и рабочих: по сути, это те же вчерашние крестьяне, вынужденные идти на работу в город, чтобы заработать наличные деньги.

Ведь одним из немногих способов найти деньги для крестьянина — устроиться работать на предприятие в город. На современные цены средняя зарплата на промышленном предприятии Российской Империи была не больше 20 тыс. руб. — фактически, сегодняшний прожиточный минимум. Средняя продолжительность жизни мужчины — 40 лет.

Екатеринбург того времени — это большая деревня. По однодневной переписи 1887 г., 75% города застроено деревянными одноэтажными домами. Мощеных улиц не было. На Главном проспекте (пр. Ленина) мощение появилось только в конце 1920-х при Советской власти. Даже в центре города была непролазная грязь. Сохранилось множество воспоминаний, как даже лошади тонули в этой грязи.

Но платежеспособность у населения в целом была хорошая. Потому что в Екатеринбурге была большая прослойка чиновников горных заводов, приказчиков, купцов и членов их семей.

Причина успеха

Бадри Девишев:

— Подъем Агафуровых как торговцев не произошел внезапно. Это началось в 1868 г., когда Хисаметдин вышел в отставку, но вот это здание, где возник первый универсальный розничный магазин, и их популярность на Урале относится к гораздо более позднему времени — 1886-1919 гг.

То есть на это ушло практически 20 лет. Им приходилось очень трудно. Торговлей занималась только семья, работников не было. Но они потихоньку раскручивались, начали выезжать на Ирбитскую ярмарку и заниматься оптовыми закупками.

Думаю, что никакого чуда здесь не было. Был упорный труд, в котором участвовали дети начиная с малых лет.

Зайнетдин Агафуров был очень мягким человеком по складу характера. Это отмечали многие и удивлялись, как, обладая таким нравом, он добился в городе такого высокого положения и уважения — он был депутатом (гласным) городской думы в Екатеринбурге, возглавлял различные комиссии и в итоге в 1912 г. стал почетным гражданином.

Видимо, в бизнесе необязательно быть очень жестким. Качества его личности четко были отражены в некрологе. Он скончался в 1924 г. в Харбине. В газете «Новости жизни» отмечались его абсолютная душевность, желание помочь многим, что совершенно нехарактерно для представителя торговли, где нет места сантиментам, и главное — умение сделать прибыль.

Тогда не было заведено, чтобы в одном месте продавались разные товары. Как правило, купцы ориентировались на продажу определенного вида продукции. Были известные промышленники, которые занимались продажей чая или сахара. Агафуровы вышли на торговлю разными товарами случайно.

Изначально у них были лавки для товаров двух видов — фруктов и табака, потом в них появился мелочный товар — бакалея. А приобретя отдельное здание, они почувствовали популярность места, в котором можно купить сразу несколько видов продукции, ведь людям это удобно. И стали наращивать розницу дальше — галантерея, парфюмерные товары, детские игрушки.

Ул. Успенская, а после 1919 г. — Вайнера, 16, Екатеринбург, конец XIX в.

И вроде нет в этой истории чуда, но все удивительно — как и то, что они стали тем, кем стали, и то, что мягкий Зайнетдин был самым успешным среди братьев.

Андрей Ермоленко:

— Судя по всему, в основе успеха лежит незаурядная способность к накоплению капитала. Так, на протяжении долгих лет им пришлось откладывать деньги, чтобы накопить несколько десятков тысяч рублей. Это позволило им в первую очередь получить иной социальный статус — перейти в другое сословие, купеческое. Для Российской Империи тех лет это важно. Купеческое сословие давало определенный комплекс прав и привилегий.

Семья Хисаметдина



Семья Камалетдина

Семья Зайнетдина

Старшие сыновья Хисаметдина — Камалетдин и Зайнетдин, очевидно, были очень дружны. Третий брат, Кашафетдин, был младше и вошел в совершеннолетие, когда у старших братьев уже был учрежден торговый дом. Возможно, здесь сыграли роль какие-то особенности мусульманской этики — уважение к старшим, взаимовыручка и взаимоподдержка в семье, общая фокусировка на цели. Будучи мусульманами, они не увлекались алкоголем и азартными играми, не отвлекались от главной цели и много работали.

На волне популярности

Бадри Девишев:

— Мне отец рассказывал, как он был поражен, когда Зайнетдин привел его и брата в их торговый дом. Они смотрели на игрушечную железную дорогу с настоящими вагончиками и паровозом. На паровозике была установлена спиртовка. Им показали, как она загорается, как выделяется пар и паровоз едет по рельсам.

Отец вспоминал, как они просили купить эту железную дорогу, но им ее не купили, а купили пистолетики «Монте Кристо», которые стреляли пульками.

Видите, какие игрушки в то время продавались в Екатеринбурге. В этот магазин в одно время ездили и из Перми. Таким образом, поняв, что универсальная розничная торговля популярна, Агафуровы стали ее наращивать и в других городах Урала.

Они стали родоначальниками, пионерами универсальной розничной торговли в Екатеринбурге и на Урале. В 1896 г. открыли в Перми два подобных огромных магазина.

Для небольшого города в те времена такое явление, как универсальный розничный магазин, было необычным. Благодаря Агафуровым, совершенно изменился вид торговли, потому что первое, что они сделали, ввели твердые цены и ценники. Таким образом, они ушли от базарности, от возможности торговаться и ограничили приказчиков в том, чтобы поступать недобросовестно.

Приказчиков Агафуровы подбирали очень тщательно. Они проходили определенное обучение, со временем становились частью большой семьи, где следили за их днями рождениями, за событиями в семье, в том числе и за внешним видом, обеспечивая одеждой и всем необходимым.

По рассказам моей бабушки, приказчики чувствовали себя очень комфортно и буквально жили этим местом. Для детей работников Агафуровы на своих дачах устраивали вечера — кормили, поили, угощали конфетами. То есть у них был семейный подход к персоналу. В момент наивысшего подъема на Агафуровых работало более 300 человек.

Закат торговой империи. Революция. Харбин

Бадри Девишев:

— В июле 1919 г. Агафуровы поняли, что здесь невозможно не только торговать, но и жить. Они покинули город вместе с отступающими белыми частями. Они пересекли всю Россию, и я уверен, что до последнего надеялись вернуться. На Дальнем Востоке они прожили до 1921 г., пока там еще не установилась прочная власть большевиков, а затем переехали в Японию, в Йокогаму.

Дело в том, что и в Йокогаме, и в Харбине у них были небольшие торговые представительства. Хотя у меня нет точных сведений. Они поселились там, пытаясь как-то осесть и продолжать свое дело. Причем я говорю не обо всех Агафуровых, а только о екатеринбургских. Они договорились (возможно, с Сергеем Войцеховским, полковником армии Колчака) и им выделили целый вагон в поезде с отступающими частями белой армии.

Но были и другие Агафуровы, например, дочери Камалетдина, которые вышли замуж за татар и оказались на момент революции в Казанской губернии. Дочь Зайнетдина в момент революции была в Семипалатинске.

Япония оказалась несчастливым местом для переселенцев. Там умер 75-летний Камалетдин, а через год произошло сильное землетрясение 1923 г. Погиб вместе с женой сын Зайнетдина. В том же году екатеринбургские Агафуровы уехали в Харбин. Торговый дом Агафуровых там существовал еще в 1935 г. — у меня есть фотографии, подтверждающие это.

Но, я думаю, им было сложно. В отличие от Екатеринбурга того времени, где проживало тысяч 50 человек, в Харбине жило около миллиона.

Василий Чуйков, маршал Советского Союза, был в Харбине в 1926 г. в качестве дипкурьера:

— Харбин — торгово-экономический и политический центр тогдашней Маньчжурии, ее столица и одновременно центр контрабандистской и шпионской деятельности. Весь город был черным рынком, где открыто торговали валютой, наркотиками, оружием и людьми. Здесь все считалось товаром. Нет в наличии — доставят из любого уголка земного шара. Закон запрещал беспошлинную торговлю, но не было чиновника, который за взятку не согласился бы его нарушить. Такого распада нравственности, как в Харбине 20-х, мне нигде больше не приходилось встречать.

В городе много русских, и не только эмигрантов. Многие поселились здесь со времен строительства КВЖД, некоторые здесь и родились. Их речь сильно отличалась от обычной русской речи и по акценту, и по словарному запасу. Русские слова часто перемежались английскими, французскими и даже китайскими. Некоторые из местных русских просились на Родину, подавали заявление в консульство с просьбой о приеме в советское гражданство…

Харбин — город контрастов. С одной стороны, богачи, зарабатывающие огромные деньги на самых рискованных спекуляциях, с другой — масса нищих.

Бадри Девишев:

— Потомки Агафуровых, которые еще помнят свое происхождение, живут сегодня в основном в Турции и Японии. Из тех, кто остался в России, некоторых расстреляли. В частности, мужа одной из дочерей, которые обосновались в Татарстане.

Потомки дочери Зайнетдина, оказавшиеся в Семипалатинске, — это наша линия Девишевых. Они так и не смогли присоединиться к поезду, которым уезжали Агафуровы, и осели в Красноярске. А дальше война — все братья погибли. Единственный, кому повезло, — мой отец. Везение сомнительное. В 1936 г. его арестовали по надуманному делу о создании татарского независимого государства.

Ему вменялась в вину попытка взорвать три завода. Тогда таких дел было много, но это было крупное. Он говорил, что ему очень повезло, что их арестовали именно в 1936 г. Тогда из 20 арестованных по этому делу расстреляли только троих. Отец получил 10 лет. Затем отправился в Коми и там строил железную дорогу.

Впервые я побывал в Екатеринбурге в 2011 г. Узнал, что в доме, где жил Зайнетдин, работает представительство республики Татарстан, и написал туда. Мне моментально ответили и пригласили в Екатеринбург.

Дом, где жил Зайнетдин Агафуров, предоставлено креативным кластером ДОМНА

Дом Камалетдина Агафурова, предоставлено креативным кластером Домна

Меня поразило, что здание в таком хорошем состоянии. И не погибло под ковшом экскаватора. Я пытался понять, как они жили… Дом Камалетдина тогда был в запущенном состоянии. Меня заинтересовала не только история семьи, но и история Екатеринбурга. Мне хочется передать ее через литературное осмысление.

Фотографии — кадры из фильма креативного кластера «Домна» о семье Агафуровых

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