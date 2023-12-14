К Новому году в Екатеринбурге украсят 10 тысяч объектов и откроют 9 ледовых городков

В этом году ледовый городок появится не только на Площади 1905 года, но и в других районах Екатеринбурга. В мэрии обещают создать «незабываемый облик новогоднего города».

Администрация Екатеринбурга приступила к новогоднему оформлению уральской столицы.

В этом году мы рассчитываем украсить более 10 тысяч объектов — предприятий торговли, гостиниц, ресторанов и кафе, торговых центров, АЗС и так далее. Кроме того, в рамках туркода в скором времени завершим установку световой инсталляции на плотине городского пруда. Обустроим светодинамические конструкции в Историческом сквере, — говорят чиновники.

Ледовые городки будут созданы в девяти районах Екатеринбурга.

Верх-Исетский район

Место: площадь Субботников.

На площади установят новогоднюю ель, каток и четыре металлических шара со светодиодными гирляндами.

Железнодорожный район

Места: сквер по ул. Пехотинцев, 11 и аллея на проспекте Седова.

На первой площадке появится живая ель и ледяна тумба, на второй — горка, ледяной лабиринт и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Кировский район

Место: площадка перед зданием спортивной школы «Виктория».

Городок будет посвящен русским народным сказкам. На площадке установят искусственную ель, ледовые элементы «Лабиринт» и «Чаша», а также организуют игровые детские зоны в виде Змея Горыныча и ледяной избушки.

Академический район

Место: Преображенский парк

Там установят большую ель, построят городок с ледяными фигурами ученой совы и академика.

Ленинский район

Места: парк Архипова и площадка у ДК «Совхозный» в поселке Совхозный.

Октябрьский район

Место: площадь Обороны.

Орджоникидзевский район

Место: площадь перед центром культуры «Эльмаш». В состав ледового городка войдет горка, лабиринт, ледовая композиция в виде символа 2024 года.

На Уралмаше к Новому году украсят сквер Орджоникидзе.

Чкаловский район

Места: парк «Южный» и площадь перед центром культуры «Горный Щит» в селе Горный Щит.

В парке «Южный» появится ель, световые конструкции, светодиодная рамка, две горки, чаша и лабиринт изо льда. В Горном Щите установят ель и ледовый лабиринт.

Новогодний городок с елью, ледяной чашей, лабиринтом и световой фотозоной появится в микрорайоне Химмаш. В Елизаветинском микрорайоне установят живую ель, лабиринт и украсят фасад здания ДК.

Напомним, что тематикой ледового городка 2023/2024 на Площади 1905 года станет творчество Александра Сергеевича Пушкина. В 2024 г. исполнится 225 лет со дня его рождения. На площади установят ледяную стенку «33 богатыря», композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь». Ель будет искусственная, высотой 30 метров. Ее украсят 55 неоновыми игрушками. В пространстве ледового городка разместят шесть горок, высота ската самой большой составит 1,1 м.

Екатеринбург заплатит за ледовый городок 2023/2024 24 млн руб.