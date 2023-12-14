В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами
На следующей неделе в столицу Урала приедут сотни мастеров из 70 городов страны. Они представят изделия ручной работы и научат их создавать. Новогодний фестиваль продлится пять дней.
Новогодний фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» пройдет с 20 по 24 декабря в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а). На площадке будут представлены авторские работы сотен участников из разных городов страны: керамические и деревянные изделия для кухни и интерьера, экологичные товары из джута, качественный домашний текстиль, искусные работы кожевников, огромное количество новогодних украшений ручной работы из натуральных материалов, выполненные в различных техниках, авторские куклы и игрушки.
Для гостей фестиваля (детей и взрослых) разработана программа с десятками творческих мастер-классов.
Также на площадке будет организована зона фермерской продукции с сырами, маслом холодного отжима, медом, чаями, устричным соусом, сушеным мясом, рыбными деликатесами.
Вход на фестиваль будет свободным, мастер-классы — платные.
Напомним, что к Новому году в Екатеринбурге украсят 10 тыс. объектов и откроют 9 ледовых городков. DK.RU рассказал, где они будут размещены.
Фото в тексте: выставочная компания «Эксперт».