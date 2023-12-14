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В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами

В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами
Иллюстрация: выставочная компания «Эксперт»

На следующей неделе в столицу Урала приедут сотни мастеров из 70 городов страны. Они представят изделия ручной работы и научат их создавать. Новогодний фестиваль продлится пять дней.

#ДОСУГ#НОВОСТИ

Новогодний фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» пройдет с 20 по 24 декабря в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а). На площадке будут представлены авторские работы сотен участников из разных городов страны: керамические и деревянные изделия для кухни и интерьера, экологичные товары из джута, качественный домашний текстиль, искусные работы кожевников, огромное количество новогодних украшений ручной работы из натуральных материалов, выполненные в различных техниках, авторские куклы и игрушки.

В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами 1

В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами 2

В центре Екатеринбурга пройдет новогодний фестиваль с маркетом и мастер-классами 3

Для гостей фестиваля (детей и взрослых) разработана программа с десятками творческих мастер-классов.  

Также на площадке будет организована зона фермерской продукции с сырами, маслом холодного отжима, медом, чаями, устричным соусом, сушеным мясом, рыбными деликатесами.

Вход на фестиваль будет свободным, мастер-классы — платные.

Напомним, что к Новому году в Екатеринбурге украсят 10 тыс. объектов и откроют 9 ледовых городков.  DK.RU рассказал, где они будут размещены.

Фото в тексте: выставочная компания «Эксперт».

Автор: Виктория Говорковская
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