Омбудсмен выступила против запрета абортов, а президент призвал «действовать аккуратно»

13 декабря в Госдуму внесли законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Острую тему прокомментировала Татьяна Мерзлякова. Свое слово сказал и Владимир Путин во время прямой линии.

В последние месяцы в российской повестке все чаще возникает тема запрета абортов. В ноябре частные клиники Татарстана, Крыма, Челябинской и Курской областей нескольких регионов отказались от их проведения. В Мордовии и Тверской области установили штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности.

13 декабря заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Его авторы полагают, что это улучшит демографическую ситуацию.

Острую тему прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире канала «ОТВ». По словам омбудсмена, запрет абортов будет вмешательством в личную жизнь, а этого люди никогда не примут.

Я не могу поддерживать запрет. Есть человек, есть его права, выбор женщины, с ним нельзя не считаться. Я сторонник того, чтобы и мужчина знал, что женщина приняла решение об этой операции. Очень важно помнить о том, что запретами никогда никто ничего не решал, — отметила Татьяна Мерзлякова.

Тема возможного запрета абортов в России была поднята во время прямой линии с президентом, состоявшейся 14 декабря.

Владимир Путин сказал, что, как и с запретом алкоголя, действовать стоит аккуратно:

Мне известна позиция церкви, которая борется за жизнь каждого человека. Другой позиции у церкви быть не может. Задача государства в плане демографии — так, чтобы женщина принимала решение в пользу сохранения ребенка. Но ограничивать в правах женщин не нужно. Решать эту проблему нужно обращением к традиционным ценностям — большая семья, ребенок — это дар Божий. Конечно, эта проблема лежит в сфере материального благосостояния. Нужно приводить в порядок женские консультации, родильные отделения в регионах. И нужно думать о том, как работать по поддержке семей с детьми — ипотека, выплаты.

Ранее гинеколог-репродуктолог Елена Маясина напомнила, что в 1936 г. в СССР запретили прерывание беременности по желанию женщины и разрешали эту процедуру только по медицинским показаниям. В тот период времени материнская смертность возросла, было много погибших женщин, несмотря на благую цель государства повысить рождаемость.