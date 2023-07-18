Минздрав берет под контроль препараты для прерывания беременности

Ситуация с демографической ситуацией в России беспокоит депутатов «Единой России». Партия лоббирует ограничение продажи препаратов для прерывания беременности.

Продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единой России», на котором в том числе обсуждалась демографическая ситуация. Используемые для медикаментозного аборта препараты должны жестко контролироваться для обращения:

Блок вопросов касался демографических направлений, в частности ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить.

В 2016 г. в Госдуму вносился закон о запрете продажи препаратов для медикаментозного аборта. В 2017 г. профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, запрещающий продажу препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений. В августе 2022 г. в Госдуме предлагали запретить онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта. За период с 2021 по 2022 гг. число абортов в РФ снизилось на 3,9% (16 213) за год — с 411 414 в 2021 г. до 395 201 в 2022 г.

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Гинеколог-репродуктолог Елена Маясина напомнила, что в истории нашей страны такое уже случалось. «В 1936 году в СССР запретили прерывание беременности по желанию женщины и разрешали эту процедуру только по медицинским показаниям. В нашей стране уже запрещали аборты, мы наступаем на те же грабли. В тот период времени материнская смертность возросла, было много погибших женщин, несмотря на благую цель государства повысить рождаемость»:

Большинство женщин при условии нежелания ребенка дойдут до конца, — объяснила Елена Маясина. — Это приведет к увеличению криминальных (подпольных) абортов. Они проводятся в нестерильных условиях необработанными инструментами, поэтому высока вероятность заражения крови, сепсиса и летального исхода. Криминализация будет однозначно, будут врачи, которые сделают это подпольно. В дальнейшем эти женщины не смогут иметь детей, это усугубит ситуацию.

В 1920 г. Народный комиссариат здравоохранения и Народный комиссариат юстиции легализовали аборты. Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.Затем, в 1936 г., в связи со сложной демографической ситуацией, операции по искусственному прерыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Разрешался аборт только по медицинским показаниям. В итоге затея оказалась неудачной, рождаемость снизилась. В 1955 г. указом президиума Верховного совета СССР искусственно прерывать беременность разрешили всем при отсутствии медицинских противопоказаний.

По данным ВОЗ на июль 2015 г., ежегодно практически во всех развивающихся странах совершается около 22 млн небезопасных абортов. В 2008 г. 47 тыс. смертельных случаев были связаны с небезопасными абортами, самая большая доля этих случаев происходит в Африке, на которую приходится почти 2/3 смертей, связанных с абортами. В результате небезопасных абортов и их осложнений ежегодно госпитализируются около 5 млн женщин.