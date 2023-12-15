Несладко. Шоколад подорожает на 20-70% в 2024 году

Сильнее всего может подорожать горький шоколад — на 70–80%, рост цены молочного шоколада составит порядка 20%. Всему виной рекордно высокие за последние 46 лет цены на какао-бобы.

Из-за роста цен на какао-бобы производители шоколада готовятся поднять отпускные цены в 2024 г. Крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut уже предупредил партнеров о предстоящем увеличении цен. Как пишет РБК, с 1 января 2024 г. средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил, что производители кондитерских изделий получили это письмо. Управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» Сергей Сурма сказал, что их компания также осведомлена о росте цен на сырье.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев уверен, что увеличение отпускных цен на шоколад составит минимум 20%, но даже такой рост не покроет расходы на сырье и другие издержки:

Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада. Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, — оценивает эксперт.

Дмитрий Востриков отмечает, что на какао приходится не менее 50% себестоимости шоколада, так что подорожание основного сырья приведет к росту цен на готовую продукцию:

К сожалению, сегодня на это есть объективные основания. Шоколадные фабрики не могут работать в убыток.

Эксперт напоминает, что основное сырье для шоколада в России — импортные какао-бобы, которые выращивают в Африке и Южной Америке.

С начала 2023 г. курс рубля упал по отношению к доллару на 29%, а логистика подорожала как минимум на 35%, — добавляет эксперт.

Гендиректор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачев уточняет, что какао-бобы за год подорожали в два-три раза.

Напомним, что цены на какао-бобы продолжают бить многолетние рекорды. В конце ноября стоимость тонны продукта на бирже достигала $4522, это максимум за 46 лет. Рекордное подорожание связано с засухой и резким сокращением урожая.

Ранее DK.RU рассказывал, что в России спрос на кондитерские изделия за пять месяцев 2023 г. вырос на 118%. Всего за 2023 г. производство кондитерских изделий покажет рост 3–4% и достигнет рекордных 4,1 млн т.